Pilar Lima, com a nova portaveu, despatxa la majoria dels treballadors de Podem en les Corts Valencianes

El canvi en la direcció de Podem i del lideratge en el grup parlamentari ha començat a traslladar-se a la plantilla. Dilluns, dues setmanes després que Pilar Lima va ser nomenada portaveu d’Unides Podem en les Corts Valencianes, la direcció va comunicar a tres dels cinc treballadors de Podem en el grup parlamentari el seu acomiadament amb caràcter immediat amb la indemnització mínima prevista per la llei. Una reunió breu, una carta d’acomiadament i 3.500 euros per no “ajustar-se” a “les necessitats” del moment de l’organització.

Els acomiadaments corresponen als dos tècnics polítics que havien sigut contractats per la síndica, llavors Naiara Davó, i a la responsable de xarxes socials de Podem per al grup parlamentari. Així doncs, per a prestar serveis al grup queda un tècnic designat per Esquerra Unida, una responsable de premsa i un administrador.

La carta d’acomiadament a què ha tingut accés elDiario.es estableix com a primera raó que motiva el cessament el canvi de direcció, amb la qual es pretén “dur a terme un nou impuls al treball”. La direcció considera que “resulta imprescindible en el moment actual adaptar i reorganitzar l’estructura per poder fer front a tots els reptes”. Així doncs, indica l’escrit, “la tasca d’assessoria política que vosté ha fet (...) resulta incompatible amb les directrius actuals que es pretenen implementar”.

Les necessitats del grup parlamentari, continua el document, “obliguen a procedir a un canvi estructural organitzatiu que facilite la realització d’aquesta activitat”, una estructura que consideren que xoca amb la que va deixar la síndica rellevada fa poc, Naiara Davó. La comunicació, que no entra a valorar la faena duta a terme pels tres ja despatxats, considera que la decisió busca “més agilitat” en la comunicació i l’execució dels programes de la direcció.

Pilar Lima despatxa les tres persones vinculades a Davó amb una indemnització de 20 dies per any treballat –la mínima prevista en la llei– i la quantia corresponent per fer immediat l’acomiadament, en compte d’esperar els 15 dies procedimentals, que suma 1.500 euros. Segons relaten fonts coneixedores del cas a elDiario.es, l’acomiadament es va produir dilluns després de la trobada habitual entre diputades i treballadors del grup per a organitzar la setmana. En la primera trobada no es van esmentar canvis entre els empleats, asseguren. Mesos abans, després que Lima guanyara les primàries, una treballadora del partit va demanar la baixa voluntària i una altra va ser despatxada.