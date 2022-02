El repte de la desigualtat territorial: Ximo Puig encarrega a Elena Cebrián una norma contra la despoblació

La recta final de la legislatura vindrà marcada per les polítiques contra la desigualtat. Les de gènere, les de renda i les territorials. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, vol remarcar-ho en aquesta última durant l’any i mig que resta de govern abans de les eleccions i per a posar-ho en agenda ha creat una secretaria autonòmica de repte demogràfic.

El dirigent, que refusa el terme “Espanya buidada”, ha encarregat a l’exconsellera de Medi Ambient Elena Cebrián, acabada d’incorporar al segon escaló de Presidència, l’elaboració d’una norma específica per a frenar la despoblació, que s’entrelluca especialment preocupant a l’interior de Castelló. Puig insisteix que la Comunitat Valenciana també té problemes de despoblació i vol incloure el territori que governa en una agenda que copen, per l’estructura i les característiques demogràfiques, les dues Castelles, Aragó i Extremadura. La dispersió territorial i la despoblació són indicadors que el Ministeri d’Hisenda ha proposat en el seu document base de la reforma del sistema de finançament autonòmic com a correctors de la població ajustada, unes variables que perjudiquen la Comunitat Valenciana en el repartiment, segons els informes dels economistes del Consell.

Les polítiques contra la despoblació que el Consell vol bolcar en la llei estaran enfocades a garantir serveis públics bàsics, especialment educació, sanitat i serveis socials, vertebrar els municipis i evitar l’exclusió digital per falta d’infraestructures. L’exconsellera, que continua sense militar en cap formació –va ser designada primerament per Compromís i ara pel PSPV– va iniciar polítiques contra les bretxes urbanorurals en la seua etapa en el primer executiu del Botànic i en el Ministeri de Transició Ecològica com a secretària general per al Repte Demogràfic. Enginyera agrònoma de formació i funcionària en aquest ministeri, es marca com a repte reforçar les relacions amb les administracions locals, garantir la seua capacitat financera i fomentar la seua governança. En la seua presa de possessió, celebrada dilluns, la secretària autonòmica ha promés treballar per garantir els serveis públics en els municipis d’interior per assolir “un territori més equilibrat i més just”, amb “oportunitats per als joves i seguretat per als majors”.

Sota els comandaments de la directora de l’Agència Antidespoblament, Jeanette Segarra, que es coordinarà amb Cebrián, s’han encetat iniciatives, com els professionals itinerants, la instal·lació de caixers automàtics en municipis abandonats pels bancs o la Ruta 99, per unir els municipis en risc d’abandó. “Davant la despoblació, més que plorar, el que cal fer és actuar, i ací estem actuant”. El president valencià va aprofitar la presa de possessió dels nous càrrecs per a desmentir les hipòtesis d’avançament electoral: “Quan sembla que hi ha molts anuncis de final de legislatura, ací en queda per davant un terç i no perdrem ni un dia per als reptes que tenim”.