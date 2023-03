El Síndic de Greuges arxivarà la queixa de la patronal de residències sobre el decret que Aerte va portar al jutjat

El Síndic de Greuges, la figura que encarna el Defensor del Poble valencià, es compromet a desestimar la queixa presentada per la patronal de les residències valencianes contra un decret que la mateixa patronal ha portat als tribunals. Després de la resposta de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que censurava que la institució investigara un assumpte judicialitzat, Ángel Luna ha assegurat que revisarà la qüestió i “probablement” acabe tancant la queixa.

El Síndic ha indicat que és una qüestió “freqüent” que la institució reba queixes d’assumptes que estan en mans dels tribunals. “El síndic no pot saber quins problemes estan judicialitzats i quins no. Ens passa molt sovint que un ciutadà ens presenta una queixa i nosaltres, com en aquest cas, el que fem és admetre-la a tràmit, perquè les causes d’inadmissió estan molt taxades, i demanem un informe a la conselleria o a l’ajuntament adient sobre aquest tema. Si la conselleria o l’ajuntament ens contesten dient que l’assumpte està judicialitzat, tanquem la queixa i s’ha acabat, perquè no podem seguir avant, evidentment, que és el que probablement acabem fent en aquest assumpte”, ha insistit Luna en la roda de premsa en què ha presentat en les Corts Valencianes el seu informe anual d’actuació.

La conselleria dirigida per la vicepresidenta Aitana Mas va remetre un escrit a l’organisme estatutari en què retreia aquesta actuació, en resposta al requeriment de documentació del Síndic. L’Associació Empresarial de Residències i Serveis a Persones Dependents de la Comunitat Valenciana (Aerte) va presentar una queixa contra la conselleria, respecte al decret 102/2022 –el que reorganitza el sistema de serveis socials, aprovat l’agost–, un text que l’empresa mateixa ha recorregut en els tribunals. La patronal va sol·licitar el desembre la paralització cautelar del decret, que el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat, a l’espera d’una resposta sobre els quatre articles impugnats. L’escrit de Polítiques Inclusives, un departament amb què l’organisme estatutari no manté bona relació, li retreia no haver comprovat que l’assumpte estiguera judicialitzat, com indica la seua norma d’actuació, “quan ha sigut objecte de nombroses notícies aparegudes en premsa i en xarxes socials i és per tant públic i notori”.

En la seua intervenció, Luna ha defensat: “No teníem cap coneixement, malgrat el que s’haja dit per part de la conselleria, que aquest assumpte estiguera judicialitzat (...) se’ns ha escapat”. Ha afegit que la patronal de residències no va esmentar que haguera portat el decret als tribunals a l’hora de presentar la queixa. Segons apunta, es van assabentar quan van remetre la queixa a la conselleria, com passa en altres casos. “Nosaltres enviem l’escrit a la conselleria i la conselleria ens ha contestat amb un escrit pujat de to”, en què es retrau l’actuació. Després de rebre la resposta, la institució farà la comprovació pertinent: “En el moment en què Aerte confirme que està judicialitzat, tancarem la queixa”, ha apuntat.

El defensor del poble valencià ha apuntat que la relació amb aquest departament, que ocupa la major part de les queixes tramitades –les relacionades amb els serveis socials, l’atenció a majors, dependència i salut mental– no ha millorat en l’últim any. Luna ha indicat que s’han topat amb “algun problema que no s’havia plantejat amb anterioritat” amb aquesta conselleria, per la qual cosa ha fet notar que “no és un canvi a millor” des que va assumir la direcció Aitana Mas en substitució de Mónica Oltra. En concret, ha denunciat que Igualtat no remet les actes d’inspecció a la institució que “la llei els obliga a lliurar”.

En l’àmbit sanitari, el Síndic mostra la seua “enorme preocupació” per la situació actual de l’assistència, cosa que atribueix a les seqüeles de la pandèmia, i exigeix una reforma de l’Atenció Primària, més inversió en salut mental i corregir les “inacceptables” llistes d’espera hospitalàries. Com l’any passat, el Síndic torna a advertir de l’aplicació errònia de la llei a l’hora de denegar la renda valenciana d’inclusió als que han acceptat treballs temporals curts, cosa que segueix “sense ser atesa per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives”, raó per la qual va iniciar una queixa d’ofici.

Sobre la no renovació dels òrgans estatutaris, com el que ell presideix, Luna ha mostrat el seu descontentament amb els grups parlamentaris. “Em sembla malament, òbviament, és tan senzill com dir que no es respecten les obligacions legals i estatutàries que regeixen el funcionament de les institucions en una societat democràtica”, ha indicat, i ha afegit: “És evident i és clar que no s’han complit els terminis tant de l’Estatut d’Autonomia com de les lleis per a renovar els òrgans”.