El tribunal del 'cas Taula' manté el judici malgrat la insòlita petició de renúncia d'un acusat a la seua lletrada

La insòlita petició de renúncia a la seua advocada d'un dels acusats en el judici del 'cas Taula' ha causat una situació singular a la sala Tirant de la Ciutat de la Justícia. Francisco Javier Cañizares, acusat d'haver sigut contractat per l'empresa pública de la Diputació de València sense haver treballat allí, ha demanat durant l'inici de la vista renunciar a la seua advocada, Nuria de Antonio. L'advocada ni tan sols coneixia la intenció del seu client.

Es tracta del segon judici del 'cas Taula', per la peça separada B, relativa a la presumpta contractació de treballadors zombis en l'empresa pública Imelsa de la Diputació de València durant el mandat del popular Alfonso Rus al capdavant de la institució provincial.

L'acusat ni tan sols volia parlar amb la seua lletrada i ha dit que la seua intenció era “dir la veritat”. Malgrat problemes de dicció, l'home ha assegurat que no treballava en l'empresa Imelsa, en la qual va ser contractat com a assessor del socialista Antoni Gaspar, actual president de la Diputació de València, percebent 108.344,60 euros. “Diré la veritat i no em fa falta un advocat, ho demane per favor”, ha dit. Cañizares ha reconegut que, lluny de treballar en Imelsa, s'ocupava de tasques de manteniment per al PSPV-PSOE.

No obstant això, quan el magistrat li ha demanat que explicara els seus motius, l'home ha respost amb vaguetats. El fiscal anticorrupció, molt sorprés, ha afirmat que Cañizares “no ha justificat falta de confiança amb la lletrada”. La lletrada ha dit que s'ha assabentat aquest dilluns de la petició del seu client i ha al·legat que no estava en condicions d'assumir la defensa.

El president del tribunal ha acordat no admetre ni la suspensió de la vista ni la renúncia a la lletrada. “L'acusat podrà en el judici exposar aquella decisió que una vegada informat dels seus drets decidisca”, ha dit el magistrat, que ha precisat que Cañizares es podrà acollir al seu dret a no declarar.