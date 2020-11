Sanitat confirma que cap dels seus departaments de salut ha prescrit tests amb el laboratori d’una dirigent del PP de Castelló

Ni el Departament de Salut de Vinaròs ni el de Castelló tenen “constància que s’haja fet cap indicació de prova a Fragon Ibérica des dels centres i els facultatius al càrrec”, assenyala la Conselleria de Sanitat en una resposta a la portaveu adjunta de Compromís en les Corts Valencianes Mònica Àlvaro. El laboratori Fragon Ibérica, filial de la multinacional neerlandesa Fagron, va dur a terme els tests massius en uns quants pobles castellonencs governats pel Partit Popular. La representant a Castelló de Fragon Ibérica és Beatriz Serra, sotssecretària del PP de Vila-real i exregidora popular en la legislatura 2011-2015, tal com va informar aquest diari.

A pesar que la Conselleria de Sanitat va desaconsellar la realització massiva de tests, unes quantes localitats castellonenques amb alcaldes del PP, com Sant Joan de Moró, Catí o les Useres, han fet tests serològics amb Fagron. El laboratori va fer proves serològiques a tots els empadronats a Sant Joan de Moró, un municipi de poc més de 3.000 habitants. Al setembre, el municipi també va fer tests als alumnes abans d’iniciar el curs escolar sense l’autorització la Conselleria de Sanitat.

Al final de juliol, el laboratori neerlandés va fer tests serològics a gairebé 800 veïns de Catí i els va oferir atenció personalitzada. Les Useres també va fer tests massius als seus quasi 1.000 habitants fa poc. En aquesta prova, la responsable d’àrea de la multinacional i política del PP també es va fotografiar amb l’alcalde del municipi, Jaime Manuel Martínez. La dirigent del PP vinculada a l’empresa va estar present en les jornades de tests massius, tal com reflecteixen diverses fotografies en poder d’aquest diari.

La portaveu adjunta de Compromís en les Corts Valencianes, Mònica Àlvaro, va sol·licitar al departament que dirigeix Ana Barceló la còpia de les prescripcions fetes per facultatius dels tres municipis en què derivaven al laboratori de la filial de la multinacional neerlandesa. El protocol establit per Sanitat, segons recorda Àlvaro, recull que “la realització de proves diagnòstiques de detecció de COVID-19 queda subjecta a prescripció per facultatiu, d’acord amb les directrius, instruccions i criteris que establisca l’autoritat sanitària competent”. Encara que la norma engloba també els facultatius de la sanitat privada, la Conselleria de Sanitat descarta així que els metges de la sanitat pública prescrigueren testa per a aquestes localitats.