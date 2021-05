Sanitat contracta 6.500 professionals per a reforçar l'atenció primària i urgències en els municipis turístics

La Generalitat contractarà 6.500 professionals per a reforçar els serveis d'atenció primària i urgències en els municipis turístics aquest estiu. Els contractes de s'emmarquen en el pla de reforç dels serveis de Salut Pública de cara al pròxim estiu, en el qual es preveu superar les restriccions.

El president Ximo Puig ha anunciat en la sessió de control en les Corts Valencianes el pla de reforç per al control de la pandèmia a l'estiu davant la previsió d'afluència turística. Als 6.500 contractes nous se suma la pròrroga de dos terços dels contractes d'emergència COVID -6.050 persones- i el miler d'informadors COVID per a les platges.

Segons Puig, la intenció és "atendre de la millor manera possible a la societat valenciana" per a generar un espai "de màxim estat del benestar" i una "millor capacitat per a la creació d'ocupació" per a acompanyar la recuperació econòmica.

El dirigent valencià assegura que el 55% de la població valenciana tindrà almenys una dosi de la vacuna contra el coronavirus i el 30% la pauta completa en finalitzar el mes de juny. Durant aquest mes s'inocularan 1,3 milions de vacunes.