Sanitat prorroga el toc de queda i el tancament del territori valencià fins al 9 de desembre

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat aquest dimarts que les mesures extraordinàries decretades amb motiu del segon estat d'alarma, com ara el toc de queda entre la mitjanit i les 06.00 hores, el tancament de fronteres de la Comunitat Valenciana o les restriccions d'aforament en els establiments i reunions socials, es mantindran fins al pròxim 9 de desembre, una possibilitat que ja havia deixat entreveure unes hores abans el president del Govern valencià, Ximo Puig.

En el cas del tancament perimetral del territori valencià, la mesura finalitzava aquest divendres 20 de novembre, però quedarà prolongada fins a l'esmentada data, igual que les localitats d'Elda i Petrer a les quals se'ls havia aplicat un confinament específic davant la seua elevada incidència de contagis. La resta de mesures restrictives, inclòs el toc de queda, ja estaven previstes fins al 9 de desembre, però a la vista de les dades actuals no es preveu el seu aixecament abans i per tant es mantindran.

Barceló ha argumentat sobre aquest tema que el ritme de creixement en l'índex de contagis per habitant s'ha frenat en els últims dies, així com la pressió hospitalària en els diferents departaments de salut: "Estem en un moment d'estabilització, la corba s'està aplanant, però no és suficient i ara hem d'aconseguir que baixe; les mesures adoptades van en la línia correcta i per aquest motiu seran els indicadors epidemiològics els que diran quan podem començar a alleujar algunes de les mesures que estan implantades en la Comunitat Valenciana i que estan en vigor fins al 9 de desembre".

Segons Barceló, la Comunitat Valenciana compta amb una incidència de 284 casos per cada 100.00 habitants en l'acumulat de les dues últimes setmanes, un índex lleugerament inferior al registrat divendres passat 13, amb 311,09 contagis. L'autonomia valenciana continua sent la que menor incidència presenta en la península. La mitjana d'Espanya en aquests moments és de 470 casos per cada 100.000 habitants.

1.850 nous positius i 42 morts

Quant a l'actualització de dades d'impacte de la pandèmia, la Comunitat Valenciana ha registrat 1.850 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens en les últimes 24 hores, que situen la xifra total de positius en 85.395 persones.

Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 173 a Castelló (9.923 en total); 618 a Alacant (29.220 en total), i 1.059 a la província de València (46.250 en total). A més, el nombre total de pacients sense assignar es manté en 2.

Per part seua, des de l'última actualització s'han registrat 1.563 altes a pacients amb COVID-19, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 78.098: 8.968 a Castelló, 26.857 a Alacant i 42.222 a València. A més, hi ha 51 altes sense assignació. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha 15.815 casos actius, la qual cosa suposa un 16,47% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.618 persones ingressades per coronavirus: 145 a la província de Castelló, amb 21 pacients en UCI; 547 a la província d'Alacant, 107 d'ells en l'UCI; i 926 a la província de València, 154 d'ells en UCI.

En planta, l'ocupació de pacients COVID és del 15,9% (pacients no COVID 53,3%). I en UCI, l'ocupació de pacients COVID és del 39,3% (pacients no COVID: 27,7%).

D'altra banda, s'han registrat 42 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de morts és de 2.107 persones: 303 a la província de Castelló, 734 en la d'Alacant i 1.070 en la de València. La consellera ha explicat que 4 dels nous morts vivien en residències i tenien edats compreses entre els 68 i els 96 anys. Els altres 38 morts tenien edats entre 57 i 97.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.607.943, de les quals 1.448.137 han sigut a través de PCR i 159.806 mitjançant test ràpid.

Situació en residències i nous brots

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 87 residències de majors (5 a la província de Castelló, 19 a la província d'Alacant i 63 a la província de València), 15 centres de diversitat funcional (2 a la província de Castelló, 4 a la província d'Alacant i 9 a la província de València) i 4 centres de menors a la província de València.

En les últimes 24 hores s'han detectat 45 nous positius entre residents i 27 entre treballadors. A més, dels 42 morts 4 vivien en residències.

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 16 residències en la Comunitat Valenciana: 6 a la província d'Alacant i 10 a la província de València.

Quant als nous brots s'han detectat 41 en les últimes 24 hores (13 a la província de Castelló, 6 a la província d'Alacant i 22 a la província de València).

El 99,7% dels brots detectats en la Comunitat Valenciana són autòctons. D'ells, el 63% és d'origen social, el 17% s'ha produït en l'àmbit laboral i la resta correspon a altres àmbits.

Per franges d'edat, les persones entre 35 i 64 anys suposen el 41,1% de tots els detectats en brots, mentre que els de 15 a 34 anys representen el 24,5%. El 20% són majors de 64 anys. El 89,1 per cent són brots de xicoteta magnitud (menys de 10 persones). L'11% dels brots correspon a la província de Castelló, el 29% a la d'Alacant i el 60% a la de València.