Tots els Sants 2.0: tecnologia led infraroig per a controlar l’aforament en els cementeris de València

La situació de pandèmia marcarà la tradicional festivitat de Tots Sants que se celebra cada 1 de novembre. Per tractar d’evitar aglomeracions i situacions de risc, l’Ajuntament de València ha recorregut a noves tecnologies amb l’objectiu de controlar en temps real els aforaments dels cementeris, en compliment de les mesures marcades per Sanitat.

El regidor de Cementeris i Serveis Funeraris de València, Alejandro Ramón, ha supervisat el dispositiu especial de Tots Sants, que enguany s’ha reforçat amb més mesures de seguretat per la COVID-19: el control de l’aforament en tots els cementeris a través de tecnologia led infraroig i la divisió del Cementeri General, el tercer més gran d’Espanya, en quatre zones, amb accessos separats i independents, per a assegurar que no se supera el nombre màxim autoritzat de persones.

L’edil ha insistit que les visites es facen “de manera escalonada” perquè no hi haja aglomeracions i ha recomanat que “les persones majors o amb una situació delicada de salut eviten anar als cementeris aquest cap de setmana”.

“Fa setmanes que estem fent una crida a la població perquè avance la visita i no espere al dia 1 de novembre, que, a més, és diumenge, és cap de setmana”, ja que “el que estem intentant evitar precisament és que aquest cap de setmana, aquest dia 1, es produïsca una aglomeració”.

De fet, més de 60.000 persones han avançat les seues visites als cementeris municipals de la ciutat de València des que es posara en marxa dissabte passat 24 d'octubre el dispositiu especial amb motiu de la celebració de la festivitat de Tots els Sants.

Ramón ha reiterat la recomanació d’acudir de manera escalonada als cementeris amb motiu de Tots Sants, cosa que “sí que estem notant, sobretot a partir del dissabte passat, del diumenge, del cap de setmana, quan sí que hi hagué una gran afluència de gent” i també “entre setmana, malgrat ser dies laborables, sí que es nota que la gent en gran part està avançant les visites”.

A més de demanar als veïns i veïnes que, “per favor, aprofiten per a avançar la seua visita”, el regidor ha aconsellat així mateix que “les persones majors o que estiguen en una situació de risc o en una situació delicada de salut eviten anar als cementeris aquest cap de setmana”.

L’edil ha recordat que l’objectiu de l’Ajuntament és “oferir el servei de visites amb la màxima normalitat possible”, respectant les normes sanitàries decretades per les autoritats, entre aquestes, “l’aforament restringit a una persona per cada 2,25 metres quadrats”, per la qual cosa el dispositiu especial per Tots Sants s’ha reforçat enguany en el marc de les exigències i les pautes derivades de la pandèmia.

Així doncs, “ens servim d’una tecnologia de led infraroig” en els accessos de tots els recintes funeraris que “indica en temps real tant la gent que hi entra com la gent que n’ix”, de manera que “podem saber l’aforament en tot moment”. A més, en el cas del Cementeri General, el tercer més gran d’Espanya, s’ha compartimentat en quatre seccions, amb entrades i eixides independents per a cadascuna de les zones, per la qual cosa el regidor ha recomanat “informar-se amb el personal dels cementeris en els diferents accessos”.

La delegació de Cementeris s’ha reforçat la plantilla habitual dels recintes amb 46 operaris més (que suposa un increment del 105% respecte d’altres anys); i així mateix es preveu instal·lar dosificadors de gel en totes les portes; es col·locaran més de 400 cartells informatius en tots els cementeris; s’instal·laran 20 comptadors digitals per controlar aforament; i se situaran 250 metres de clos delimitador de zones i accessos.

Quant als cementeris perifèrics (Benimàmet, el Cabanyal, Campanar, el Grau, Massarrojos i el Palmar), només caldrà la diferenciació d’accessos i eixides, atés que les seues dimensions són més reduïdes, ha explicat el regidor.

Servei especial de l’EMT

De la seua banda, el delegat de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, ha exposat també el reforç del transport públic per a aquests dies. L’EMT reforçarà les línies 9, 10, 18 i 99 des del 24 d’octubre fins a l’1 de novembre amb un increment del 50% del servei respecte a l’any passat “tenint en compte les necessitats actuals de la pandèmia”, ha explicat el regidor, que ha afegit que, “a més, personal de l’EMT controlarà l’accés als autobusos en el Cementeri per garantir que es respecten les mesures de seguretat”.

En previsió que els desplaçaments s’intensifiquen especialment el cap de setmana del 31 d’octubre i l’1 de novembre, l’EMT duplicarà el servei que ofereix un cap de setmana habitual. I així mateix, aquests dos dies posarà en servei una línia llançadora amb un recorregut especial des del centre urbà (carrer del Periodista Azzati) fins al Cementeri General, mentre que el dia de Tots Sants una altra línia connectarà el tanatori amb l’ampliació del cementeri.

A tot això se sumarà un equip d’informadors a peu de carrer, que es localitzarà en els intercanviadors, al voltant de la plaça de l’Ajuntament, en l’entrada principal al cementeri i en l’accés al tanatori municipal. A més, es col·locaran cartells informatius en les parades, es reforçarà el servei de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i s’informarà a través de les xarxes socials.

Tant Alejandro Ramón com Giuseppe Grezzi han apel·lat a “la col·laboració de la ciutadania amb la finalitat de minimitzar els riscos”, i han recomanat no deixar les visites per a l’últim dia.