Tres antifeixistes detinguts en la protesta contra la manifestació de l’extrema dreta a València

La Policia Nacional va detindre el 12 d’octubre passat tres joves d’organitzacions antifeixistes en les hores prèvies a la manifestació convocada per grups d’extrema dreta al barri valencià de Benimaclet. Els agents acusen els joves d’atemptat contra l’autoritat per un forcejament amb els membres de l’institut armat mentre practicaven la detenció i romanen en els calabossos de la policia des de llavors, a l’espera de passar a disposició judicial. Un dels detinguts està ferit com a resultat de la detenció i tres agents presenten lesions a la mà, segons informen fonts policials.

Els fets es van produir una hora abans de la manifestació convocada per España 2000, prevista per a les 19 hores a la plaça de Benimaclet. La convocatòria de l’organització d’extrema dreta va provocar una resposta dels col·lectius antifeixistes i la plataforma Benimaclet Lliure d’Odi, que va convocar una concentració prèvia i una sèrie d’activitats contra la normalització del discurs d’odi. Sobre les 18 hores, la Policia va rebre un avís d’una batussa en les zones pròximes a la convocatòria i va procedir a la identificació d’un grup de joves, que “van arrancar a córrer” i van tornar en veure que un dels seus companys havia sigut detingut on, insisteixen els agents, van agredir tres companys.

Segons expliquen fonts pròximes als fets, els joves antifeixistes es van trobar amb el grup convocant d’extrema dreta i es van donar moments de tensió que van desembocar en l’avís policial. Un dels detinguts havia sigut identificat prèviament durant el dia i se li havia requisat una navalla, segons ha pogut saber aquest diari. Els assistents a la manifestació en què es va exhibir simbologia nazi i franquista han declarat dimarts en comissaria. Durant la concentració d’extrema dreta no es van produir detencions.

La Conselleria de Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana ha iniciat un procediment sancionador per als assistents que van portar simbologia feixista i ha sol·licitat la identificació dels assistents a la concentració. Segons la llei valenciana de memòria democràtica, les sancions per exhibir simbologia franquista oscil·len entre 10.000 i 150.000 euros. Així mateix, la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana ha sol·licitat un informe a l’Advocacia General de l’Estat perquè determine si els actes del 12 d’octubre vulneren la Llei de memòria històrica per enaltiment de figures contràries a la democràcia. Tant la consellera Rosa Pérez Garijo com la delegada, Gloria Calero, s’han citat a una reunió en els pròxims dies per a coordinar les actuacions i emprendre accions perquè, en compliment de la llei valenciana de memòria democràtica, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat reben formació en memòria democràtica per evitar successos com els de dilluns.