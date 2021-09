El València CF no concretarà fins a desembre la quantitat de l’acord de La Liga amb el fons CVC que destinarà a les obres del nou Mestalla

El 12 d’agost passat, l’assemblea general de La Liga aprovava per 38 vots de 42 (es van quedar fora FC Barcelona, Reial Madrid, Athletic Club de Bilbao i Reial Oviedo) l’acord amb el fons internacional CVC Capital Partners pel qual els clubs professionals es repartiran uns 2.100 milions d’euros –inicialment n’eren 2.700, però d’aquesta quantitat s’han de llevar les quantitats que corresponien a les entitats que no s’han adherit al conveni– a canvi de la cessió de l’11% dels drets televisius d’aquests clubs en els pròxims 40 anys.

Aquest acord deixava sense excuses el València Club de Futbol per a reprendre les obres del nou Mestalla, ja que la societat propietat de Peter Lim a través de la mercantil Meriton rebrà una injecció econòmica de 120 milions d’euros aproximadament, dels quals ha de destinar-ne un 70% a la millora d’infraestructures i innovació.

El president de l’entitat valencianista, Anil Murthy, ha remés un escrit a la Conselleria d’Economia en què la informa del “préstec” de CVC a repartir entre els clubs de La Liga: “Si bé, actualment estan per tancar els acords finals entre La Liga i CVC i determinar la dotació econòmica final que de la inversió esmentada correspondrà a cada club, així com la part que haurà de destinar-se d’aquesta quantitat a la millora d’infraestructures, des del club no volíem deixar de posar-ho en coneixement seu al més prompte possible, perquè s’espera saber el desenllaç final de la negociació i els detalls definitius entre finals d’octubre i principis de novembre d’enguany”.

Així doncs, el València CF apunta, en paraules del seu president, que “podria” informar al desembre la Conselleria de l’import definitiu que rebrà l’entitat d’aquesta operació, i a partir d’aquestes dades, la quantitat que es destinarà a infraestructures, i per tant, “de la possible modificació dels terminis previstos en l’ATE (actuació territorial estratègica) pel que fa a les obres i construcció de l’estadi Nou Mestalla, a la finalitat del qual es destinaria la majoria de la inversió”.

El regidor d’Hisenda i portaveu del PSPV a l’Ajuntament de València, Borja Sanjuán, destaca que ha sigut la “fermesa” de l’Administració la que “ha obligat Meriton a pronunciar-s’hi”. “No estaríem ací, no tindríem aquesta declaració d’intencions, si no hi haguera hagut qui s’ha mantingut ferm gràcies als informes de l’Ajuntament i de la Generalitat”, ha dit Sanjuán, que ha recordat que el club “estava obligat a acabar l’estadi i els terminis havien de complir-se”.

L’edil d’Hisenda es mostra “prudent” i apunta que han de continuar sent “exigents”, perquè “el que tenim damunt la taula no és més que una declaració d’intencions i el que exigeix la situació, jurídicament, és que s’aporten garanties i avals que l’estadi es finalitzarà, ara hem d’exigir fets”.

Informe de l’Advocacia de la Generalitat

El 18 d’agost es coneixia l’informe de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana que suposava un ultimàtum al València, ja que l’instava a presentar un aval de manera urgent per mantindre els avantatges urbanístics pel fet d’haver constatat que, com a promotor, el club havia incomplit les condicions del projecte. L’Advocacia recomanava al Consell que declarara la caducitat de l’ATE o que promoguera un canvi de promotor per a l’actuació.