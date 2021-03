València no concedirà permís per a reobrir l’hotel Sidi Saler perquè dona la llicència per caducada

L’Ajuntament de València s’ha marcat com a objectiu que l’hotel Sidi Saler no torne a operar. El complex de luxe situat al Parc Natural de l’Albufera fa nou anys que està tancat i dos i mig paralitzat des que va obtindre la renovació de la concessió per a ús hoteler per un termini de 30 anys, prorrogable a 30 més, atorgada pel Ministeri de Transició Ecològica.

Divarian, fons propietari de l’immoble, va sol·licitar el mes d’octubre passat la tercera pròrroga anual de la concessió per poder obtindre els permisos municipals que li permeteren reobrir el recinte.

No obstant això, fonts municipals han informat a elDiario.es que en els pròxims dies es notificarà a la propietat l’obertura d’un expedient de caducitat de la llicència d’activitat recolzant-se en un informe del servei de la Devesa-l’Albufera en què es posa en relleu que l’hotel roman tancat des de l’any 2011 i que, a més de trobar-se en un entorn natural de màxima protecció, està fora d’ordenació.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament recaptarà també informes dels diferents serveis municipals, així com de les companyies de subministraments per certificar que, efectivament, l’hotel està més de 9 anys sense activitat.

La corporació municipal ja va iniciar un expedient de caducitat de llicència que va decaure perquè van passar sis mesos sense que es resolguera, cosa que va aprofitar Divarian per a tractar de reactivar la tramitació de la llicència d’activitat. Per fer-ho, va notificar a l’Ajuntament el canvi de titularitat de l’hotel (l’amo anterior era Manfred Stier).

No obstant això, fonts municipals han insistit que el Servei d’Activitats reprendrà aquest procediment de caducitat de la llicència d’activitat, per la qual cosa, si es culmina el procés, no seria possible que l’hotel tornara a operar encara que el Ministeri concedira la pròrroga de la concessió, que decauria al cap d’un any si no s’obtenen els permisos municipals.

D’aquesta manera, estaria per veure si s’aconsegueix un acord amb la propietat per adaptar l’edifici i l’activitat a l’entorn, tenint en compte que l’edifici està fora d’ordenació i que, segons el planejament, en la seua ubicació només és possible un immoble de planta baixa més una altura.

Amb tot, el posicionament polític de l’actual equip de Govern és favorable a l’enderrocament de tot l’immoble per recuperar tota la zona com a espai natural.

L’hotel, tancat des de l’any 2011, va passar de les mans del BBVA a les de Divarian, la firma que va constituir el fons Cerberus juntament amb el banc (tenen un 80% i un 20% de les participacions respectivament) després de comprar els actius immobiliaris d’aquesta entitat financera.