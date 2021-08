El vicepresident segon i únic conseller de Podem abandonarà el Govern valencià

El vicepresident segon de la Generalitat Valenciana i únic representant de Podem en el Govern valencià, Rubén Martínez Dalmau, ha traslladat al seu equip la seua intenció d'abandonar l'Executiu autonòmic. El també conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica abandonarà l'Executiu valencià considerant que ha tancat una etapa i ha traslladat la seua intenció aquest divendres al seu nucli més pròxim.

El partit apunta al director de la Inspecció de Treball en el Govern d'Espanya, Héctor Illueca, com un possible relleu, encara que és el president de la Generalitat, Ximo Puig la figura competent per a nomenar els consellers. L'eixida de Dalmau aboca el dirigent valencià a afrontar la crisi de Govern que planejava sobre el Palau de la Generalitat en els últims mesos i que no havia arribat a concretar-se.

L'entorn de Dalmau apunta que el conseller d'Habitatge considera que ha tancat una etapa posant en marxa una conselleria des de zero i activant les polítiques públiques d'habitatge en la Comunitat Valenciana. En la passada legislatura, en la qual Podem donava suport parlamentari però no formava part de l'Executiu, aquestes polítiques formaven part de la Conselleria d'Infraestructures.

La Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha posat en marxa aquesta legislatura una actualització del dret de tanteig i retracte, una fórmula d'adquisició d'habitatges que dóna preferència a la Generalitat en la compra i ultima un decret per a crear un portal immobiliari públic. Segons fonts pròximes al vicepresident segon, el també professor de Dret Constitucional en la Universitat de València abandonarà el càrrec en finalitzar la redacció de la norma legal.

Dalmau va ser triat cap de llista d'Unides Podem en un moment en què la formació morada travessava una forta crisi interna. Dos anys després la crisi es va agreujar amb una divisió en les primàries per a elegir a la direcció autonòmica, encara que el partit sempre ha assegurat que el lloc de conseller no estava en perill. Segons apunten alguns mitjans, les discrepàncies amb la coordinadora valenciana, Pilar Lima, mà dreta de Pablo Iglesias en l'autonomia, han forçat la decisió.

La coalició amb Esquerra Unida sota la marca Unides Podem, la mateixa fórmula per la qual van optar en les eleccions generals, va suposar per als morats la vicepresidència segona i per a la formació d'esquerres la Conselleria de Transparència, segons l'acord aconseguit en el segon Pacte del Botànic subscrit entre el PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem. Encara que operen com a coalició, en la pràctica i segons el seu acord, cada formació decideix sobre el seu cap visible. La competència per a designar els membres de l'Executiu i acceptar o no les renúncies i els cessaments és del president de la Generalitat, per la qual cosa cap decisió serà definitiva fins que Puig la subscriga. En la pràctica, les formacions que componen el Govern del Botànic han sigut respectuoses amb els seus processos interns.

El dirigent socialista ha traslladat a Dalmau que té "absoluta confiança" en el seu treball. Des de Presidència subratllen que, de materialitzar-se la voluntat del vicepresident, això no afectarà en cap cas a la gestió del Consell.