Ximo Puig: “Necessitem una llei autonòmica d’àrees metropolitanes, perquè els reptes actuals desborden l’escala local”

“No podem passar de la cosmòpolis oberta a la claustròpolis, la ciutat torre, tancada, sense rostre ni escala humana”. El president de la Generalitat, Ximo Puig, es recolza en aquestes paraules per crear una llei d’àrees metropolitanes que reduïsca les desigualtats entre les ciutats i el seu entorn i dins de les mateixes urbs. Així ho anunciava en el seminari internacional sobre governança metropolitana a Europa, organitzat per la Càtedra Prospect CV 2030 de la Universitat de València.

“Tenim la necessitat d’una llei autonòmica d’àrees metropolitanes, perquè els reptes actuals desborden l’escala local” expressava Puig abans d’explicar que ha encarregat aquesta tasca a la conselleria de Política Territorial que dirigeix Arcadi España. El president advoca per buscar “formes noves de governança, formes inclusives” que reduïsquen desigualtats, com “el salari social, accés a serveis, transport, electricitat, falta de visió de gènere. Hem de modelar unes ciutats que enderroquen muralles mentals i bastisquen ponts amb tot el seu entorn”, indicava en el seu discurs.

D’acord amb Nacions Unides, el 77% de la població viurà en ciutats el 2050 i això marca nous reptes de governança. “Assistim a una transició cap a societats urbanes, que serà una de les transicions més importants de la història. Cal superar la fronterització municipal amb nous mecanismes d’estructuració i governança”, expressava el president, que indica que “la ciutat administrativa és una i la ciutat real és una altra i necessitem bastir ponts entre el sentiment de poble i de ciutat, en les polítiques socials, polítiques inclusives, adaptació al canvi climàtic”.

Per al cap de Consell, “les regions urbanes són una agenda metropolitana real, viva, que presenta més eficiència i coherència”, que significa una manera de governar diferent, adaptada a l’entorn europeu i que ix del concepte de municipi com a compartiment estanc, entenent les connexions entre els àmbits. “Apostar amb determinació per una agenda metropolitana que ens situe en primera línia de convergència és apostar per una visió integrada, coordinada, des de la cogovernança”, concloïa el president.