Ximo Puig urgeix a Europa a alliberar les patents de les vacunes: "Ni la burocràcia ni l'interés de farmacèutiques poden ser un obstacle"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, urgeix a Brussel·les a revisar el sistema de patents per a aconseguir una vacunació universal i ràpida. El cap del Consell ha intervingut aquest dijous en el Comité de les Regions de manera telemàtica per a defensar l'escrit que va enviar fa un mes, recollint una declaració institucional de l'Executiu valencià. "Ni la burocràcia ni l'interés de les grans farmacèutiques poden ser un obstacle" per a la lluita contra la pandèmia, ha incidit.

Davant les noves variants i la desigualtat entre països per a accedir a les pautes de vacunació completes, el president valencià ha indicat que "hi ha una bomba latent de possibles mutacions" i ha recalcat el deure moral de la Unió Europea de solidaritat amb la resta de països: "Europeus solidaris per decència, solidaris per intel·ligència", ha assenyalat. Puig ha aplaudit el canvi de postura dels EUA, sobre l'alliberament de les patents, petició que secunden més de 60 de representants estatals -caps i excaps d'Estat-, el responsable de l'Organització Mundial de la Salut i fins a un centenar de Premis Nobel.

El Consell va aprovar al febrer una declaració institucional a instàncies de la vicepresidenta Mónica Oltra per a "donar suport a la democratització de l'accés a les vacunes". El text planteja l'exempció de les disposicions de l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual (ADPIC) relacionats amb el comerç per a la prevenció, la contenció i el tractament de la COVID-19, en línia amb les reclamacions de col·lectius socials. Aquest mateix dijous, el ple de les Corts Valencianes ha aprovat una proposició no de llei en la mateixa línia, plantejada per Unides Podem i aprovada amb el vot del PSPV i Compromís. L'escassetat de vacunes, exposa la declaració institucional, "s'ha vist agreujada per les proteccions a la propietat intel·lectual que limiten la fabricació i subministrament d'aquestes i que no ha proporcionat els productes COVID-19 en quantitats suficients als qui més ho necessiten".

Puig insisteix que “Europa ha de garantir el compliment dels compromisos de lliurament per part de les grans empreses farmacèutiques”. “Ens congratulem que l'arribada de vacunes estiga augmentant, però aquests vaivens, i la incertesa que generen, han d'acabar”, ha dit. Per això, ha indicat que la Unió Europea “ha d'arbitrar tots els mecanismes necessaris per a assegurar solucions estables en el lliurament de vacunes”. Així, ha recordat que el virus de la COVID ja ha matat a més de tres milions de persones a tot el món en un sol any, "tants morts com les batalles de Verdún i Stalingrad juntes", i ha provocat "malaltia i un immens dolor" i "la major crisi econòmica després de la segona guerra mundial".

Puig ha qüestionat davant aquesta situació: "Ens podem quedar esperant, veure les imatges de l'Índia cremant cadàvers i quedar-nos esperant". "No, esperar no és una opció", ha subratllat. En aqueix sentit, ha exigit una reposada "ràpida i excepcional davant una situació excepcional".

Vies per a la suspensió de patents

El cap del Govern valencià planteja dues fórmules per a una suspensió temporal de les patents. La primera, suspendre les patents de manera temporal; la segona compensar a les empreses farmacèutiques si s'opta per les denominades ‘llicències obligatòries’. “Defense les fórmules de compensació econòmica als laboratoris: és una obligació ètica i més eficient que protegeix la investigació de cara a la pròxima pandèmia”, ha assenyalat.