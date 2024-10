La Fiscalía denuncia al teniente de alcalde y a una concejala de Vox de València por difundir bulos y comentarios racistas

La fiscal de delitos de odio de València, Susana Gisbert, ha planteado tres denuncias ante el Juzgado contra tres concejales de Vox por difundir diversos bulos y comentarios racistas.

Dos de ellos forman parte del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de València donde la formación ultra tiene cuatro ediles y es socio de Gobierno del PP, con la alcaldesa María José Catalá a la Cabeza. El otro es un edil de Paiporta.

En concreto, Gisbert ha planteado una denuncia ante el decanato de los juzgados de València para su reparto e incoación del correspondiente procedimiento contra el segundo teniente de alcalde y portavoz municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, quien atribuyó a un inmigrante el asesinato de un hombre de 40 años en el Puente de las Moreras de València cuando el autor de los hechos fue español, un bulo que difundió mediante un video en su red social X. El portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, puso una denuncia ante la Fiscalía por un posible delito de odio.

Badenas se pronunció al día siguiente del crimen: “Vengo a manifestar que la vida de José Andrés Peña seguramente no habría dejado de existir si su presunto asesino no hubiera entrado en España. Está produciéndose en la ciudad de València una ola de delitos a la que no estábamos acostumbrados afortunadamente antes pero que por desgracia ahora estamos padeciendo”, dijo en un primer momento para luego añadir que “en España han entrado desde que gobierna Pedro Sánchez 300.000 inmigrantes ilegales y eso se tiene que revertir; pedimos al Ministerio de Interior que se evite la entrada de inmigrantes ilegales, especialmente si algunos de ellos presuntamente pueden ser delincuentes”.

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ya ha pedido a Catalá la dimisión de Badenas: “La alcaldesa debería hacer dimitir a un teniente de alcalde que está denunciado por la Fiscalía por intentar importar bulos racistas y generar violencia contra personas que viven en esta ciudad. Es insostenible su situación dentro del Gobierno y que Catalá lo siga manteniendo. Ya no es que el PSPV señale que lo que ha hecho es incorrecto, es que la Fiscalía entiende que es un delito y está a punto de ser imputado por un delito de odio”.

La segunda denuncia es contra su compañera del grupo municipal, la concejala Cecilia Herrero, quien entre los años 2020 y 2023 publicó una veintena de mensajes en la red social X como “tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros”; “Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada” o “No son migrantes ni inmigrantes; son Invasores”. En este caso la denuncia ante la Fiscalía la pusieron Compromís y el PSPV.

Por último, la fiscal ha interpuesto también denuncia en el juzgado contra el concejal de Vox en Paiporta David Furió, que en un comentario en la red social X pidió “plomo” para los inmigrantes. Concretamente, en su publicación escribió: “El que quiera terminar con la inmigración debe de cumplir con la ley, por lo cual, si alguien asalta nuestra frontera o entra de manera ilegal, hay que decirle, ¿atrás o plomo? Si decide continuar hacia adelante, hay que aplicar el plomo...”.

El Consistorio, dirigido por la socialista Maribel Albalat, denunció estos hechos el pasado mes de julio y la Fiscalía Provincial de València abrió diligencias de investigación penal.