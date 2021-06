El Gobierno considera "imparcial" un informe sobre la ampliación portuaria hecho por un consejero del propio Puerto de València

"Se entiende plenamente válido e imparcial el informe jurídico emitido por el Jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado el pasado día 9 de abril de 2021, sobre la vigencia de la declaración del impacto ambiental (DIA) del proyecto de ampliación del Puerto de València, formulada por Resolución de 30 de julio de 2007".

Así se ha pronunciado el Gobierno en respuesta a una pregunta planteada por el senador valenciano de Compromís, Carles Mulet, en relación el posible conflicto de intereses por parte del firmante del mencionado informe, José Antonio Morillo-Velarde, quien además de ser Jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, también en ese momento era miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), tal y como informó elDiario.es. Por este motivo, Mulet pregunta al ejecutivo central "si piensa recusarse la validez de ese informe parcial".

En respuesta, el Gobierno añade que "ninguna tacha de parcialidad cabe extender al citado informe a la luz de la condición que ostenta su firmante como vocal en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia y, a su vez, jefe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado".

La explicación legal de la ausencia de incompatibilidad es casi más llamativa, puesto que pone de relieve la falta de regulación en este sentido: "el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM), no solo no establece un régimen de incompatibilidades para el personal de Puertos del Estado, cuando desarrolla las actividades que competen a este Organismo Público con respecto a las Autoridades Portuarias, sino que, por el contrario, establece la necesaria participación de los representantes de Puertos del Estado en los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias, sin que ello les obligue a mantenerse al margen de los asuntos propios de la actividad de Puertos del Estado en relación con dichas Autoridades Portuarias. Por tanto, no se puede aducir que concurra causa alguna de abstención ni conflicto de interés en el caso examinado".

Además, para apuntalar el argumento de que no existe conflicot de intereses, hace hincapié en que el informe no es vinculante y en que todas las decisiones competen y son responsabilidad excluivamente de la APV.

Según reza la respuesta, "la Autoridad Portuaria de Valencia tiene la condición de órgano sustantivo, además de promotor, con respecto al trámite ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Valencia. De acuerdo con ello, y en tanto en cuanto Puertos del Estado no aprueba el proyecto de las obras a desarrollar por la Autoridad Portuaria mencionada, ni interviene en el expediente de otorgamiento de la concesión sobre el dominio público portuario que gestiona la Autoridad Portuaria de Valencia, el Informe jurídico elaborado, como Jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, no tiene el carácter de informe vinculante de este Organismo Público".

Pese a toda esta exposición, el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, propuso a finales del pasado mes de mayo la sustitución de José Antonio Morillo-Velarde como consejero de la APV por Pilar Parra, directora corporativa del organismo estatal.

Con este movimiento, Puertos del Estado y la APV evitan que Morillo-Velarde vote la adjudicacion de la concesión de la nueva terminal a la compañía TIL, filial de MSC, después de haber emitido y firmado el estudio que avala la vigencia de la DIA de 2007, lo que quizás podía haber acarreado algún problema legal derivado de la endogamia portuaria ante la más que previsible judicialización del proyecto.

El cese de Morillo-Velarde y el nombramiento de Pilar Parra se aprobarán previsiblemente en el próximo consejo de administración que se celebrará este mes de junio.

El presidente de la APV, Aurelio Martínez, comentó en el consejo del pasado 30 de abril que antes de hacerse efectiva la adjudicación se presentará el proyecto definitivo de los nuevos muelles, algo que se prevé para el mes de julio.