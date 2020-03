El boletín de hoy: la cuarentena se alarga hasta el 11 de abril, las últimas medidas y lo que ha hecho Italia

🚨Se amplía el estado de alarma. Como se esperaba, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobará una extensión de otros 15 días de las medidas de aislamiento, centralización y controles extraordinarios. Los primeros 15 días, que se cumplirían el fin de semana que viene, eran el mínimo legal sin la autorización previa del Congreso. A partir de entonces, el Gobierno necesita la aprobación del Congreso. El PP, el principal partido de la oposición, ya ha dicho que apoyará la prórroga. Sánchez espera que lo hagan todos los partidos.



📃 Más medidas. El Gobierno publicó este domingo en el Boletín Oficial del Estado algunas medidas extra:

España cierra fronteras. Hasta el 22 de abril, no se permite la entrada de personas que no sean ciudadanas o residentes en España, con unas pocas excepciones. Por aire, tierra o mar (hasta ahora sólo estaban limitadas las entradas terrestres). Hay excepciones para trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que vayan a trabajar, transportistas en activo, personal de vuelo, personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militantes y miembros de organizaciones humanitarias.

Se prohíbe el uso de los contenedores de reciclaje para los hogares con contagiados de coronavirus. Aquí una pieza sobre cómo funciona el reciclaje durante esta crisis que ha hecho Ballena Blanca.

Las residencias privadas de mayores quedan a disposición de las comunidades autónomas para que las utilicen si fuera necesario.

Se elimina el plazo mínimo de 24 horas desde el fallecimiento a la concesión de la licencia de enterramiento para todos los fallecidos en territorio español. Para todos los difuntos, sea por coronavirus o no.

Autobuses interurbanos ⬇️ 94%

Trenes de media distancia ⬇️ 89%

AVE ⬇️ 92%.

Trenes de cercanías ⬇️ 80-90%

Coches particulares ⬇️ 70%

🇮🇹 ¿Y qué ha hecho Italia? Algunas medidas que España ya aplicaba -como la prohibición de desplazarse a otro lugar por tener una segunda residencia o casa familiar o el cierre de parques y otros espacios públicos- y otras que no: el cierre de todas las empresas y fábricas que no sean de productos esenciales o no puedan ser reconvertidas en ello hasta el 3 de abril. Aquí está la lista de los sectores donde se puede trabajar (en italiano). Este domingo el número de contagios y el de muertes en Italia fueron ligeramente inferiores a los del día anterior.



💪🏼 Algo bueno. La Comunidad de Madrid ha solicitado voluntarios para tareas de asistencia a mayores y otras personas que puedan necesitar ayuda. Las más de 7.400 plazas anunciadas se cubrieron en un día. Ahora la Consejería de Salud pide personal sanitario para ayudar en el hospital de campaña del recinto ferial IFEMA.



Y el primer respirador de campaña fabricado en 3D que puede producirse a escala industrial. Se pueden producir entre 50 y 100 unidades diarias la próxima semana, según anunció este domingo un consorcio de empresas y el Hospital Parc Taulí de Sabadell.