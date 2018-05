Muere el escritor estadounidense Philip Roth a los 85 años

El aclamado escritor estadounidense Philip Roth ha muerto a los 85 años en un hospital de Nueva York a causa de una insuficiencia cardíaca, según informan medios locales.

A Roth (Newark, 1933), considerado uno de los literatos más importantes del país, su mayor éxito le llegó con Portnoy's Complaint (1969), en la que el protagonista, Alexander Portnoy, cuenta sus aventuras sexuales a su psiquiatra y vive atormentado por los remordimientos y por su obsesión por el sexo.

De origen judío polaco-ucraniano, la extensa y galardonada obra de Roth abordó, además del sexo, temas como el deseo, la vejez y la muerte, o el judaísmo y sus obligaciones en un recorrido paralelo a su experiencia personal.

Otras de las obras célebres de Roth son las tres que conforman la conocida como "trilogía americana": American Pastoral (1997), I Married a Communist (1998) y The Human Stain (2000); así como The Plot Against America (2004), en la que relata una versión alternativa de la historia estadounidense pactando con los nazis.

Con American Pastoral, Roth ganó el Premio Pulitzer, uno de los muchos galardones de una aclamada carrera en la que le faltó el Nobel de Literatura, para el cual su nombre sonó en repetidas ocasiones. También obtuvo dos Premio Faulkner, la Medalla Nacional de las Artes y el Premio Príncipe de Asturias.