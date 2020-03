El exdirector de Canal 9 exculpa a Cotino y declara que fue González Pons quien le exigió contratar a la Gürtel para la visita del Papa

Giro inesperado de guión y de protagonistas. El exdirector general de Canal 9 (RTVV) Pedro García ha declarado ante el tribunal que le juzga que fue el exconseller de Presidencia e "interlocutor jerárquico" suyo, Esteban González Pons, quien le "ordenó" que contratara el montaje de las pantallas a las empresas de Álvaro Pérez El Bigotes, el delegado comercial de la trama Gürtel en la Comunitat Valenciana. "En su despacho me reúno con González Pons y me dice que Álvaro está muy enfadado porque lo han dejado fuera de la visita del Papa y había que darle trabajo. Me dijo que había que darle el tema de las pantallas. Era febrero de 2006 y me dijo que se adjudicara a Teconsa", ha asegurado a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

Esta declaración exhonera directamente a Juan Cotino, al que piden 15 años de cárcel, de su responsabilidad como "cerebro" de que se adjudicaran las pantallas a la Gürtel. Por su parte, dirige la responsabilidad a González Pons por unos hechos que estarían prescritos al haber pasado 14 años y por los que no podrá ser interrogado ni defenderse.

Pedro García también ha señalado de manera indirecta a Francisco Camps, aunque sin profundizar ni que su declaración pudiera servir para el otro procedimiento en el que está inmerso. "Recibí una llamada de Francisco Camps para que no dijese que no a nada de lo que me propusieran para la visita del Papa. Que no pusiese ningún impedimento a lo que se me iba a plantear", ha argumentado.

"El señor Cotino no me podía decir nada porque no tenía ninguna adscripción jerárquica sobre mí. Yo era director de la televisión. No sé quién decidió el número de pantallas ni su situación", ha dicho, en una nueva declaración de descargo para el exdirector general de la policía nacional.

A respuestas de su abogado, Pedro García ha incidido en "salvar" a Cotino. "No tuve ninguna reunión de trabajo con él. En televisión valenciana recibía muchas órdenes, tanto de carácter político como de contratación. Me pedían otorgar contratos de televisión a determinadas productoras, algo habitual en este tipo de entes públicos", ha argumentado, pero no de Cotino que era conseller de Medio Ambiente.

El exdirector de Canal 9 ha explicado que "Álvaro sabía que yo tenía una instrucción política", por lo que montó la oferta para presentar. García ha reconocido que Teconsa fue la única empresa que aportó una oferta para las pantallas y el sonido. "Dí instrucciones de la urgencia, pero nunca hablé de precio con nadie. Nunca hubo una cantidad fijada", ha defendido.

El exdirector general de Canal 9 ha mostrado su "arrpentimiento público" y se ha comprometido a devolver los 500.000 euros que cobró en comisiones. Como muestra, ha ingresado 150.000 ya en la cuenta del juzgado.

Sobre el cobro de la comisión pagada por Teconsa a través de dos sociedades de unos amigos, "fue a finales de 2006 cuando me llamó Pablo Crespo y me lo ofreció". "Me dijo que hiciera dos facturas y le dije a Torró que me ayudara. Dos facturas de 243.000 euros", ha añadido.

Pedro García ha negado que Álvaro Pérez le regalara trajes a cambio del contrato. "Era amigo de Álvaro Pérez y le hicimos un regalo de una partitura de una marcha mora al empresario Arturo Blanch -ya fallecido- que era amigo de los dos. La pagué yo y Álvaro me lo devolvió en trajes", ha apuntado. Respecto al Mini, ha afirmado que lo utilizó "muy poco" y que el vehículo nunca fue suyo. La Fiscal ha sacado una multa de tráfico en la que aparecía Pedro García vinculado al vehículo a la salida de las oficinas de RTVV.