Cantó aleja a Ciudadanos del pacto contra la extrema derecha y evita que apoye una resolución contra la violencia de género

Ciudadanos se aleja del consenso en la lucha contra la violencia de género. Y lo hace de la mano de su precandidato y cara visible en el Congreso, Toni Cantó. El diputado, que anunció hace unas semanas su intención de pelear por la presidencia de la Generalitat Valenciana, ha acudido este miércoles al edificio de Parlamento valenciano, donde se estaba celebrando la sesión parlamentaria, para anunciar que el grupo en las Corts Valencianes no apoyaría la proposición no de ley que refuerza el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista.

La iniciativa del grupo socialista expresa la repulsa a "cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de la mujer frente a la violencia machista" y además rechaza "la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de dichas medidas". Un pacto anti-Vox y otros partidos de extrema derecha, sin necesidad de nombrarlos.

Ciudadanos se pensó el martes a última hora su posición respecto al texto planteado por el PSPV-PSOE, que apoyaron todos los grupos políticos, inluido el PP. Los del partido naranja presentaron dos enmiendas "técnicas" a la PNL, una para sustituir el término "terrorismo machista" por "violencia machista" y otra que suponía un cambio sustancial respecto al texto que habían firmado, que la Mesa de las Corts no ha aceptado. La propuesta de Ciudadanos apuntaba que los pactos vetados sean con "formaciones no firmantes a favor del Pacto de Estado contra la violencia de género", en una clara alusión a Podemos que ha confirmado Cantó en su intervención bajo el ficus del Parlamento.

Cantó ha cargado contra el Consell del Pacte del Botànic, argumentando que se sostiene por un partido que no firmó el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, y también contra el PP, al que acusa de "blanquear" a la formación morada. Los de Pablo Iglesias no suscribieron el acuerdo de Mariano Rajoy por verlo insuficiente, pero a nivel autonómico sí que participaron con el Pacto Valenciano.

"No vamos a participar en una farsa del tripartito, no queremos ir diciendo que dejen fuera a partidos mientras que el tripartito está sostenido por Podemos, que no apoya el Pacto de Estado", criticaba Cantó. Sobre el documento, ha considerado que "l as declaraciones de intenciones no valen para nada".

Al no aceptarse las enmiendas, los nueve miembros del grupo parlamentario, instados por su portavoz, Mari Carmen Sánchez, han abanadonado el hemiciclo.