La Generalitat anuncia nuevos medidores de contaminación del aire en El Grau de Castelló

La creación de la plataforma "Frenem la contaminació" por parte de vecinos del Grau de Castelló preocupados por los episodios de olor a gas en el barrio está provocando la respuesta de las administraciones. La Generalitat Valenciana anunció el lunes que instalará dos medidores nuevos de benceno, tolueno y xileno, tres sustancias contaminantes del aire provenientes de la combustión de hidrocarburos.

Hasta ahora, había un solo medidor, situado junto al Patronato de Deportes de la ciudad. Los nuevos aparatos costarán 50.000 euros que se cargarán al presupuesto del año anterior porque ya estaban contemplados en él. Así lo afirmó en una rueda de prensa en Castelló Joan piquer, director general de Calidad del Aire y Cambio Climático.

Estudio de la calidad del aire

Piquer también anunció que se realizará un estudio de calidad del aire que la Generalitat ha encargado a la fundación pública CEAM, "de prestigio nacional e internacional en materia de química del aire". La investigación durará "lo que científicamente se determine". El director general no detalló dónde se situarán los medidores "por precaución" y anunció que comenzarán a instalarse a partir del 4 de junio.

Material de la plataforma Frenem la Contaminació durante la recogida de firmas en el mercado semanal del Grau de Castelló. eldiariocv.es

Se instalarán nueve puntos de medición de amoníaco, sulfhídrico y componentes orgánicos, que "son tal vez los que puedan ser susceptibles de más recepción olorosa por parte de la ciudadanía". En este sentido, Piquer aseguró que los problemas no son realmente causados por benceno, puesto que respecto al umbral de olores se encuentra 5.000 veces por debajo, según mediciones anteriores.

El director general afirmó que la respuesta de las industrias está siendo positiva y que reconocen que los episodios de malos olores vividos durante abril y mayo son "ciertos". No obstante, Piquer anunció que "seremos implacables con las empresas que se detecte a través de la red de inspección que no cumplen con sus obligaciones y con la normativa vigente".

Mesa de calidad del aire

Además, el Ayuntamiento de Castelló anunció el pasado viernes que creará una Mesa de Calidad del Aire. De momento, participarán en este órgano la asociación que engloba a las empresas del polígono del Serrallo -INDES- y el Puerto de Castelló. Hay "conversaciones" con otros colectivos para que se incorporen, según explicaron fuentes municipales, sin detallar si este diálogo incluye a la Plataforma vecinal Frenem la Contaminació.

Este colectivo ciudadano se mostró satisfecho con la creación de esta mesa, "siempre que sea un proyecto real y no sólo una declaración de intenciones", explicó Eva Forés, una de las portavoces. Forés añadió que "no nos convence demasiado una mesa de calidad del aire donde no hay representación de las afectadas".

Una moción para el Pleno

El asunto podría tratarse en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el jueves. Castelló en Moviment recogió la propuesta de la Plataforma vecinal de aprobar una moción que pidiera un estudio de la calidad del aire durante doce meses, realizado por una empresa ajena al Serrallo. El equipo de Gobierno propuso el lunes una redacción alternativa para implicar a la Conselleria de Medi Ambient en este estudio y en la Mesa de Calidad del aire recientemente creada, entre otras modificaciones.

El PP, por su parte, propuso "un sistema de gestión de episodios de olor basado en la participación ciudadana, al modo de las implantadas en las áreas industriales y urbanas de Tarragona y de Huelva". El límite para que los partidos políticos lleguen a un acuerdo acabará justo antes del Pleno. Por su parte, Castelló en Moviment supedita su apoyo a que la Plataforma acepte las enmiendas del resto de grupos.