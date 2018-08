Gómez (PSPV), sobre un nuevo tripartito en València: "Estos 9 meses van a ser básicos, no todo vale de aquí a elecciones"

La primera teniente de alcalde y portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha advertido a sus socios de gobierno, Compromís y València en Comú (ValC), que de aquí a las elecciones de mayo "no todo vale" y estos meses serán "una prueba de fuego" para "asentar las bases de la confianza" de posibles pactos futuros.

En un desayuno informativo, Gómez, que ha confirmado que se presentará a las primarias como candidata a la alcaldía, ha sostenido que "se equivocará quien sobreactúe para buscar la diferenciación y el voto" porque el éxito del cualquier área "ha sido bueno para el gobierno municipal y por tanto, para todos los partidos".

"Las elecciones están a la vuelta de la esquina y las vamos afrontar con la calma de quien sabe que tiene los deberes hechos y hablando en positivo", según Gómez, que cree que es lo que "deberían hacer todos los partidos" del gobierno, a los que ha llamado a "la calma, el entendimiento y el diálogo" que, a su juicio, han sido claves para el éxito del tripartito.

Ha defendido que el PSPV ha sido "parte" de ese éxito del funcionamiento del gobierno actual porque han dado "estabilidad", "confianza" y "un plus de responsabilidad" pero ha subrayado que "todos" tienen "que poner" de su "parte".

"Estos nueve meses son una prueba de fuego para todos los partidos políticos porque van a ser necesarios para asentar las bases de la confianza de posibles proyectos futuros. En las elecciones no todo vale y luego nos sentamos como si no hubiese pasado nada", ha sostenido.

En este sentido, ha censurado declaraciones que le han dejado "perpleja" como las de la portavoz de ValC, María Oliver, al comparar las políticas de Urbanismo (área del PSPV) con las del PP, o del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi (Compromís), al solicitar el expediente del PAI del Grao para confirmar si el proyecto tenía interés general, cuando es un área de competencia socialista.

"No afrontamos una campaña electoral haciendo oposición al mismo gobierno", ha aseverado y ha incidido en que no les hace falta diferenciarse "criticando" a sus compañeros y que "no tiene sentido", a nueve meses de las elecciones, hablarse "por Twitter o a través de la prensa porque este tipo de declaraciones solo generan desconfianza y desasosiego en los votantes progresistas, porque les da miedo que nuestras diferencias den alas a la derecha".

Y ha asegurado: "A veces se cargan tintas o se busca la diferenciación del resto de partidos que son socios del gobierno cuando quizás uno va más flojo para poner en valor lo que ha hecho".

No obstante, ha valorado que todos los socios "hay sido generosos" para llegar a acuerdos y conseguir un "gobierno estable" y que la "fórmula del éxito es haber hablado las cosas dentro de casa, dentro del gobierno municipal".

Ante la posibilidad de reeditar el tripartito ha asegurado que se presentan con "fuerza e ilusión de ser el proyecto que reciba la confianza de los ciudadanos" y ha recordado que el compromiso de 2015 era "para esta legislatura" y no se quiere "adelantar" hasta ver cuál es el resultado electoral y "qué proyecto ocupa el liderazgo de la ciudad".

Además, se ha preguntado cuál sería la alternativa si los partidos de izquierdas no hacen un "esfuerzo" por entenderse porque, a su juicio, Ciudadanos "ejerce un liderazgo incapaz", con "falta de rigor", sin un proyecto de ciudad y con un portavoz, Fernando Giner, "que no está a la altura", y el PP "vive anclado en la nostalgia de Rita Barberá y "más preocupado de superar sus casos de corrupción que de tener un proyecto de ciudad".

Respecto a las polémicas surgidas en torno al PAI del Grao, ha señalado que a veces es "inevitable que las diferencias trasciendan" aunque cree que primero, como ha ocurrido hasta ahora, "previamente se han debatido en las juntas de gobierno o de portavoces", por lo que le ha "sorprendido" que antes de hablar entre ellos, se hayan "escenificado de cara a fuera estas discrepancias".

"No cuesta nada hablarlo y si luego hay discrepancias, esto es política y se puede verbalizar. Aquí nadie hace voto de secreto" pero sí que haya "cierta lealtad y confianza que nos ayude que esto dure hasta el final y es lo que yo pido", ha concluido.