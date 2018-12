El Papá Noel más 'pesetero' llega con el PP de Alicante

La Navidad llega con polémica a Alicante donde el gobierno local del Partido Popular ha introducido una especie de tasa para retratarse con Papa Noel. La noticia saltaba este fin de semana cuando los padres y sus hijos acudieron a la casita de Santa Claus y se encontraron en la entrada un cartel de grandes dimensiones con el texto “Prohibido hacer fotos con el móvil”, acompañado del precio que debían abonar para que un fotógrafo profesional les hiciera las fotos: 5, 8 y 10 euros por 1, 2 o 3 retratos.

La oposición se ha apresurado en denunciar esta medida del consistorio y el alcalde, Luís Barcala, ha defendido este lunes que el pago por la foto “es opcional y no es obligatorio, ni pagar absolutamente nada si no se quiere”, mientras que la visita de la casa de Papá Noel como la entrega de la carta “es totalmente gratuita”.

“Nos parece vergonzoso que el señor Barcala aproveche la Navidad para hacer caja. No es normal que los padres tengan que pagar cinco euros para fotografiarse con Papá Noel. Pedimos al alcalde que rectifique”, ha explicado la portavoz socialista Eva Montesinos. El PSPV-PSOE ha recordado que en los tres anteriores años, cuando gobernaban con Guanyar y Compromís, los padres podían utilizar sus teléfonos móviles para inmortalizar la visita de sus hijos.

Además, el grupo municipal socialista ha pedido por registro el expediente relativo a la adjudicación de la Casita de Papá Noel y los puestos de venta adyacentes para comprobar los criterios adoptados por el Partido Popular para decidirse por una oferta que incluye el pago obligatorio por fotografiarse con Santa Claus. Los socialistas quieren averiguar si se solicitaron tres presupuestos “o, si por el contrario, se procedió a adjudicar a dedo con una única oferta”, afirman a través de un comunicado.

“Queremos pensar que se trata de una más de las ocurrencias del Partido Popular fruto de la improvisación que está caracterizando el mandato de Barcala. Seguramente, ni siquiera saben que han adjudicado o como lo han hecho”, lamenta Montesinos. Los socialistas consideran que la ciudad no puede seguir sometida a la improvisación y la falta de trabajo del Partido Popular. “Lo único que le preocupa al señor Barcala de la casita de Papa Nóel es la foto de la inauguración, la suya, el servicio que se presta a los niño alicantinos no le interesa tanto, de lo contrario no discriminaría por motivos económicos”, ha advertido Montesinos.

Por su parte, Compromis ha denunciado que el PP “sigue creando desigualdad entre los niños y niñas alicantinos”, al entender que “si sumamos y hacemos cuentas de los servicios navideños que van a tener que pagar las familias alicantinas habrán niños y niñas y otros que se quedarán sin poder disfrutarlos”. La concejala María José Espuch pone como ejemplo, además del pago por la foto con Papa Noel, “la hora de patinaje o las sillas de la cabalgata”.