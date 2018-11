Madres y padres de tres colegios de Almoradí secundan una huelga contra la implantación de la religión islámica “por falta de espacio”

Madres, padres y alumnado de tres colegios públicos de Almoradí han secundado este viernes una huelga para frenar la implantación de Religión Islámica en sus aulas. Las asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de los centros CEIP Canales y Martínez, Pascual Andreu y Manuel de Torres rechazan formar parte del proyecto piloto de la Conselleria de Educación por el cual estos colegios, junto con otros tres de Crevillent y otro más de Catral ha seleccionado el gobierno valenciano para impartir esta asignatura.

Se niegan pese a que se trata de una respuesta a la petición que ha formulado la comunidad islámica de Almoradí, con más de 70 solicitudes repartidas entre los tres centros, en cumplimiento de los acuerdos de 1992 entre el Estado y algunas confesiones religiosas como la islámica.

Los argumentos de las representantes de las AMPAS consultadas es que “no hay espacio ni para esta ni para otra asignatura”, señala Toya Gómez, secretaria del AMPA del CEIP Canales y Martínez. “Venimos reivindicando un nuevo colegio desde hace años porque el nuestro tiene siete barracones y cuando llueve como ayer se inunda todo y nuestro tejado es de amianto”, aduce. En su opinión, “la comunidad islámica está en su derecho y le ampara la ley, si hubiera espacio, sin problemas, pero no es así”, insiste.

Gómez incide en que no se trata de un rechazo al islamismo porque asegura que tienen “una convivencia muy pacífica con ellos” en una población que cuenta con 2.600 magrebíes entre sus 20.000 habitantes. “Lo cierto es que no se sabe dónde se va a impartir esa clase y no hay garantías de que se haga en condiciones”, concluye.

En una línea similar se expresa la alcaldesa de Almoradí, del Partido Popular. María Gómez confiesa que fue “una sorpresa grande” que la Conselleria de Educación eligiera este municipio de la Vega Baja para su proyecto piloto “porque tenemos una saturación escolar impresionante; estos tres colegios deberían tener 450 alumnos y tienen alrededor de 700 dos de ellos y 600 el otro, con un total de 13 barracones”, ha dicho en el magazine À Punt Directe.

“Reclamamos a la conselleria que no éramos el municipio idóneo”, critica. “Primero que nos construya el colegio nuevo, nos quite los barracones y el amianto del techo y después que ponga las asignaturas necesarias”, ha dicho. Por último, ha aclarado que si la religión islámica se impartiera en toda la Comunidad Valenciana “y nosotros contáramos con todos los medios, no habría ningún problema”.

En este sentido, el alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, también del PP, también se ha posicionado en contra de la religión islámica en los centros de la localidad porque entiende que “ya tenemos una mezquita donde se enseña”.

Movilizaciones

El 71% del alumnado del CEIP Pascual Andreu, 488 niños y niñas de 687 matriculados, ha secundado la huelga de este viernes, según la dirección del centro. En el CEIP Canales y Martínez han sido 598 de 699, el 86% del total, los han faltado a clase desde las 9 de la mañana, según los padres consultados; y en el Manuel de Torres el 67% -393 menores de 585- ha seguido la huelga. En este centro cuenta su directora, Ana Pérez, que carecen de espacio para más asignaturas porque actualmente se está impartiendo religión católica en la biblioteca. Las AMPAS no descartan que las movilizaciones continúen todos los viernes hasta que les arreglen las deficiencias en los centros educativos, aseguran.