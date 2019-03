¿Qué iniciativas se quedan colgadas con el adelanto electoral?

El pasado jueves, los parlamentarios valencianos despidieron la sesión de las Corts Valencianes con múltiples fotos. Aunque había programado un pleno para esta semana, el de la pasada sonaba a despedida. Todos los grupos dejaron constancia a través de las redes sociales del cariño entre diputados. Algunos decían que era para celebrar la reforma del Estatut de Autonomía, después de una década en el cajón, aunque otros se olían el adelanto electoral. Ante la posibilidad de no volver a sentarse en el escaño, empezó la despedida.

Resulta que los segundos estaban en lo cierto. Con el anuncio del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de disolver las Corts y convocar las elecciones autonómicas el mismo día que las generales, las últimas iniciativas parlamentarias de la legislatura se quedarán pendientes.

Ni el pleno de este miércoles ni los siguientes se llevarán a cabo. Esta semana estaba previsto aprobar la propuesta de reforma constitucional para la reintegración del derecho civil valenciano, la modificación de la ley electoral -que no contaba con los apoyos suficientes para aprobarse- o una medida en favor de las asociaciones taurinas, que elimina el requisito de que se necesiten dos médicos en estos espectáculos. En la práctica, esta medida estaba en suspenso mediante una moratoria y se iba a derogar. En esta sesión se preveía aprobar la ley del juego, una norma que refuerza medidas dirigidas a impedir el acceso de los menores a los salones de juego y plantea que no puedan agruparse a menos de mil metros unos de otros para crear 'mini Las Vegas'. La creación del Consell Audiovisual, prevista para aprobarse este martes en la comisión de RTVV, no tendrá ningún valor, ya que no podrá llevarse al pleno de las Corts para ser ratificado.

La propuesta de reforma del Estatuto de expresidentes para retirar los privilegios a los que ostentan el título vitalicio de 'molt honorable', de Podemos, también se quedará en el tintero, así como su propuesta de modelo de residuos, una norma que sustituye al rechazado modelo del SDDR. El modelo de la formación morada de reducción de residuos y economía circular se aprobó hace dos semanas en la comisión de Medio Ambiente, pero no ha sido ratificado por el pleno de las Corts. La ley de reforma de las Diputaciones, que no agradaba a sus socios de Gobierno, se quedará donde estaba.

Por otra parte, este martes se iba a debatir en comisión el proyecto de ley sobre el Instituto Cartográfico, que no figura en el acuerdo suscrito entre el Consell y Podem, pero cuya tramitación se iba a aprovechar para corregir "un error de transcripción" de un artículo de la LOTUP. A finales de octubre los responsables del Ejecutivo autonómico suscribieron un acuerdo con Podemos para tramitar normas que consideraban fundamentales y pretendía dar prioridad a varias leyes que estaban en tramitación en Les Corts, desde la mejora de las infraestructuras a la defensa del territorio o la protección social de los más vulnerables.

Las comisiones de investigación

Las comisiones de investigación del Caso Taula, financiación de PSPV y Bloc y el recinto Ferial de Alicante (IFA) se están desarrollando en la cámara parlamentaria. En la primera, se investigan los contratos de la Generalitat valenciana con las empresas del entramado corrupto que cerca al PP valenciano; mientras que en la segunda se investiga el papel de la agencia de comunicación Crespo Gomar en la posible financiación irregular del PSPV y el Bloc, con representantes del PP citados a declarar por su relación contractual con la mercantil. En el caso de IFA, se investiga la gestión del recinto.

Los dictámenes de las comisiones de Feria Valencia y Ciegsa se quedarían en el aire. Las propuestas de votación de ambos, que señalan como responsables del despilfarro a los gobiernos del PP de Eduardo Zaplana y Francisco Camps no serían vinculantes. Los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) tenían previsto entregar sendas conclusiones a Fiscalía, ante el indicio de delito en ambas causas.