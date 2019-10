El alcalde de Llíria pide la dimisión de la portavoz del PP por estar salpicada por la trama corrupta de Blasco

El alcalde de Llíria, el socialista Manuel Civera, ha presentado una moción solicitando la dimisión de la portavoz del PP Remedios Mazzolari por verse salpicada por la trama corrupta del exconseller Rafael Blasco.

En la moción, que se votará en el próximo pleno municipal, se recuerda que el marido de Mazzolari, Jesús Urquiza Delgado, ha reconocido formar parte del engranaje mediante la financiación de la trama corrupta que desviaba fondos públicos para fines particulares, y de este modo conseguir una reducción de pena. Con este reconocimiento de los hechos ha sido condenado por malversación, prevaricación y falsedad documental a un año y medio de cárcel (pero al no tener antecedentes no entrará en prisión) y a devolver 35.000 euros por colaborar en la trama de Blasco, ahora en prisión.

Según recuerda la moción el marido de la portavoz del PP era el encargado de evaluar los proyectos, "favoreciendo y perjudicando a las fundaciones según les convenía y siguiendo instrucciones de la trama". Jesús Urquiza, en su escrito de conformidad con el fiscal, ha reconocido que falseó informes para beneficiar a las falsas ONG’s de la red corrupta y tuvieran la mayor puntuación, llevándose varios millones de euros de dinero público desviándolos de su verdadera finalidad.

La moción involucra a Mazzolari señalando que era consejera y presidenta de Entornos Naturales y Rutas Consolidadas S.L., sociedad de la que era socia junto a su marido y con Luis Fernando Castel Aznar. Este último, también imputado en la trama Blasco, era a su vez administrador único de Inversiones y Estudios Caaz S.L., empresa contratada por la trama de corrupta, y compartía domicilio fiscal con la empresa de la que era presidenta Mazzolari, en la calle Císcar n.6 de València durante los años investigados por corrupción.

Pero además, cuando en julio de 2010 se vuelve a cambiar el domicilio de la sociedad que presidía Mazzolari pasando a la Plaza de las Bandas de Música de la Comunidad Valenciana de València, lo hace justamente al mismo lugar que dos meses anteshabía elegido Luis Fernando Castel Aznar para la sociedad Expande Estudios para la Expansión del Desarrollo, de la que también era administrador único.

Con todo la moción señala que ante la condena del marido de Mazzolari y "frente a la corrupción, que si no se ataja, actúa como disolvente nocivo para cualquier institución y por higiene democrática; no se puede admitir que no se asuman las más mínimas responsabilidades políticas". Por ello señala a la portavoz del PP y su "incapacidad" para asumir "las responsabilidades políticas que Llíria y ahora este plenario le exige". Ante ello la moción finaliza proponiendo al pleno que solicite la dimisión y renuncia a su acta de concejala.