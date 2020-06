Guerra abierta en Vox de Castelló: cinco dimisiones en un año, reuniones a gritos y un exconcejal que se despide llamando "sátrapas dictatoriales" a la dirección

La dimisión del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Benicàssim ha agravado el cisma abierto entre la dirección provincial controlada por la diputada autonómica Llanos Massó y el sector de afiliados críticos con su gestión. La decisión unilateral de destituir al coordinador local y asesor del concejal y la falta de explicaciones han dejado perplejos a parte de la militancia, según fuentes del partido ultra.

La dirección provincial ha informado de la designación de una nueva coordinadora local en Benicàssim, una localidad donde ya no cuentan con representación municipal tras solicitar el concejal José Carlos García Sampayo su ingreso en el grupo de no adscritos. La nueva coordinadora es Virginia Cavero, directora del departamento de marketing de una empresa turística internacional afincada en la provincia de Castelló, según ha anunciado Llanos Massó en un e-mail al que ha tenido acceso este diario.

La líder de la formación en la provincia agradece en el correo electrónico "el trabajo realizado por el hasta ahora coordinador" José Vicente Aymerich, cuya destitución fulminante por parte del responsable provincial de organización ha agravado el cisma interno y ha supuesto la pérdida del concejal en Benicàssim.

La vida interna de Vox en Castelló no pasa por su mejor momento y la líder provincial Llanos Massó, lejos de apaciguar las aguas, ha protagonizado encontronazos con un sector de afiliados críticos. En una tensa reunión, de cuyo contenido informó este diario, Massó explicó los mecanismos de la democracia interna en Vox: "Esto no es Podemos, las decisiones no se toman por votación y por mayoría".

Con este telón de fondo, en tan solo un año, cinco cargos castellonenses de Vox han dimitido, en algunos casos sin dar explicación alguna, según confirman fuentes de la formación ultra.

La cascada de dimisiones la inició el 26 de junio de 2019 el ahora cesado asesor José Vicente Aymerich, quien dijo adiós a su cargo de vocal en el Comité Ejecutivo Provincial (CEP). El pasado 28 de agosto fue el diputado David Muñoz quien renunció a su escaño poco después de acceder al Parlamento valenciano, no sin antes colocar a su mujer de administrativa en el grupo parlamentario de Les Corts.

El 11 de diciembre fue el turno de Isaac Sánchez Beltrán, quien abandonó su cargo de secretario provincial del CEP. El pasado 18 de febrero, el farmacéutico y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Luciano Ferrer, renunció a su cargo de coordinador en la capital de La Plana. Esta semana, el quinto cargo que dimite ha sido José Carlos García Sampayo.

El ya exconcejal de Vox se despidió de la formación ultra mediante una carta dirigida al secretario general Javier Ortega Smith en la que acusa a la dirección provincial de Llanos Massó de actuar como "sátrapas" y de protagonizar "acciones dictatoriales de otros tiempos", tal como informó este diario.

La responsable de prensa del partido ultra en la Comunitat Valenciana no ha contestado a las preguntas de esta redacción. Así, la versión de Llanos Massó sobre la situación de su partido en Castelló sigue siendo un misterio.