Mercadona salda 2019, el año de su "brutal transformación", con un beneficio neto de 623 millones de euros

"2019 ha sido el año de la brutal transformacción de Mercadona, una transformación que comenzó en 2017". Así lo ha explicado el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien ha presentado este martes en el centro de innovación de la empresa Jarrods (Paterna) los resultados de la cadena en 2019 y los objetivos que marcados para el presente ejercicio: "En 2019 vivimos un hito histórico con la apertura el 2 de julio de 2019 de la primera tienda en Porto, y ya tenemos diez en Portugal. Ya somos internacionales".

Roig ha destacado el gran recibimiento que han tenido en el país luso, donde cuentan con diez tiendas -en 2020 abrirán otras diez (seis en Porto, dos en Braga y dos en Madeira)-, 900 trabajadores y 300 proveedores: "Somos una empresa portuguesa de origen español con sede en Valencia".

Mercadona, con 1.635 tiendas, "el techo está por ahí en España, salvo en Euskadi, donde tenemos veinte tiendas y nos faltan otras veinte", incrementó sus ventas en un 5% en 2019 -pasando de 24.305 a 25.500 millones de euros-, unas cifras sobre las que la venta on-line apenas es significativa (46 millones de euros, lo que supone unos seis millones al mes, aproximadamente un 2% de las ventas en Valencia y Barcelona), y Portugal es todavía más residual con 32 millones. Así, las ventas subieron en 80 tickets por tienda y día en 2019, alcanzando una media de 2.200: "En tres años, desde que iniciamos la transformación, hemos subido 200 tickets de promedio". Así, Mercadona tiene una cuota de mercado del 26,9% en España, "en Portugal somos todavía insignificantes".

La plantilla

El presidente de la empresa valenciana ha defendido la "meritocracia" en su plantilla, de la que ha presumido que el 62% son mujeres y 1.900 de ellas directivas (el 49% de los 4.000 directivos que tiene la cadena de supermercados). En total, Mercadona cuenta con unos 90.000 trabajadores, con 4.200 nuevos empleos fijos y una rotación del 2,4% (por despidos), "es un aspecto que tenemos que mejorar".

En cuanto a los sueldos, con un salario base de 1.338 euros al mes en España y 907 en Portugal, "estamos en un 20% por encima del salario mínimo interprofesional en ambos países". "Se ha subido el sueldo un 11% a 15.700 trabajadores y hemos repartido 340 millones de euros en primas entre los trabajadores", ha dicho Roig.

Reducción de plásticos

La apuesta y el compromiso de Mercadona es la reducción de plásticos para 2025. "Es un material necesario, sin él no podríamos tener seguridad alimentaria y calidad", ha explicado Juan Roig, quien, no obstante, ha insistido en que la empresa trabaja en eliminar el plástico "que no añade valor". Para ello, hasta 2025 la cadena se ha planteado reducir el 25% del plástico actual, comprometiéndose a que todos sus envases sean reciclables y a que se reciclen el cien por cien de sus residuos plásticos.

Impuestos

Mercadona aporta un total de 1.596 millones de euros en impuestos (282 en el impuesto de sociedades, 717 millones a la Seguridad Social a los que se suma la contribución recaudada como son 357 millones en IRPF, 98 en el IVA y 142 millones en la Seguridad Social de los trabajadores): "Para nosotros es un orgullo pagar impuestos porque creemos que es muy importante para mantener el Estado". Mercadona y sus proveedores (655.000 empleados) suponen un 3,6% de los trabajadores en España; la empresa valenciana aporta el 1,95% del Producto Interior Bruto español (24.200 millones de euros según el IVIE) y realiza el 85% de sus compras en España (20.000 millones de euros), ha asegurado Roig.

1.245 millones de beneficios

La cadena de supermercados valenciana ha conseguido un beneficio compartido de 1.245 millones de euros en 2019, lo que se traduce en 623 millones de beneficio neto (un 5% más): "Los empresarios tenemos que generar beneficios para reinvertir y compartir con el entorno". Para el actual ejercicio, se prevé unos beneficios compartidos de 1.400 millones y 700 millones en beneficio neto, lo que supondría un incremento del 12%: "Antes de la transformación ganábamos más porcentualmente que actualmente. Tenemos que generar más beneficios de los que estamos generando ahora".

En cuanto a las inversiones, en 2019 ascendieron a 2.200 millones, los que supone un 46% más que en 2018. De esta cantidad, se destinaron 1.532 millones a tiendas, 420 millones en bloques logísticos y 247 en transformación digital. Para 2020, el objetivo es una inversión de 1.800 millones de euros, con la apertura de 70 tiendas (60 en España y 10 en Portugal) y la contratación de 2.000 trabajadores fijos más, con una previsión de un aumento de las ventas del 4% hasta alcanzar los 26.500 millones de euros.