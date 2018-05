Llegan las VII Jornadas de Cómic de Valencia: evento de referencia para los amantes de la viñeta

Hace siete años, un puñado de amantes de la viñeta decidieron unir fuerzas para difundir la cultura del cómic en la capital del Turia. Así, constituyeron la Asociación Valenciana del Cómic con la finalidad principal de organizar anualmente las Jornadas del Cómic. Empezaron celebrándose en la Fnac San Agustín y que desde hace cuatro años se celebran en el Mercado de Tapineria, convirtiendo el evento en un encuentro comiquero a pie de calle.

Hace siete años, el panorama del cómic en Valencia no era el que es ahora. La APIV ( Associació Professional d’Il·lustradors Valencians), lleva años ganando músculo gracias a un trabajo de visibilización y de profesionalización incansable. No existían festivales como el Splash Sagunt, que lleva un lustro afianzándose como cita fuera de la capital. Ni tampoco teníamos encuentros mainstream más enfocados a la industria, como la Héroes Comic Con Valencia. El interés por el mundo del cómic sigue una senda creciente que ha llegado -por fin- hasta instituciones como el MuVIM, que de un tiempo a esta parte se ha reivindicado como espacio abierto a muestras del cómic tanto nacional como internacional.

Sin embargo, las VII Jornadas de Cómic de Valencia prefieren mantenerse fieles a su espíritu: un evento modesto que se ha convertido, de forma natural, en un punto de encuentro de referencia en el panorama gracias a su trato a los autores, a su cercanía con el público y a su carácter familiar.

Público asistente a las jornadas de la pasada edición.

Abierto, gratuito y para todo el mundo

Este año, las Jornadas de Cómic se preparan para recibir más público sin cambiar su filosofía. No en vano, invitar a autores como David Lloyd, prestigioso dibujante a quien recordaremos por su trabajo en la novela gráfica V de Vendetta escrita por Alan Moore, o R. M. Guéra, prestigioso autor europeo, atraen las miradas del público. Pero eso no significa que quieran convertirse en un evento industrial de masas.

"Nuestro propósito es siempre el mismo: hacer un evento cultural de calidad dedicado al cómic y gratuito", nos dice Jose Vicente Pellicer, presidente de la Asociación Valenciana del Cómic. "A partir de ahí, al hecho de que venga más o menos gente realmente nunca le hemos dado mucha importancia. Hay otros eventos que parece que todos los años tienen que romper algún récord de asistencia, y si no lo hacen parece que ha sido un fracaso. Nuestra idea no es esa. Intentamos que este fin de semana se viva el cómic en Valencia, que haya un ambiente comiquero en la ciudad. Si lo conseguimos, nosotros ya podemos estar contentos", confiesa.

Según él, en las Jornadas se respira un ambiente abierto y accesible porque nadie tiene nada que demostrar: "Nosotros no tenemos ningún tipo de presión, ni que rendir cuentas a nadie. Los autores vienen contentos y predispuestos porque las Jornadas ya se escuchan fuera de Valencia. Eso, de cara a invitar a un autor es muy importante porque te dicen que han escuchado hablar de ti y que les gustaría venir a conocer tu evento", cuenta Jose Vicente.

De ahí que la presencia de multitud de autores nacionales se sienta en el festival con total naturalidad, no como parte de un decorado que les obliga a firmar hasta que les duela la mano. "En la Asociación queremos que la gente disfrute del cómic, empezando por los autores. Muchas veces van a los eventos y los ves sentados en una silla firmando, de ahí al hotel y de ahí a casa". En cambio, en este evento "los autores invitados pasan aquí el fin de semana. Normalmente tienen un acto, una charla abierta. El resto del fin de semana no están obligados a nada más y, sin embargo, muchos de ellos se quedan conociendo a gente, a aficionados o a otros autores".

El ambiente distendido proporciona un acercamiento entre público y autor lejos de largas colas y ajetreos. También entre talentos y editoriales pues, según el presidente de la Asociación "las Jornadas también se pensaron como un punto de encuentro en el que nuevos talentos se pueden conectar con autores y editoriales, a las que pueden presentar sus proyectos".

Carteles de anteriores ediciones de las Jornadas de Cómic de Valencia

La dificultad de difundir cómic en Valencia

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. A pesar de la positiva acogida que el evento ha tenido otros años, "a nivel institucional sigue siendo difícil, por no decir que la ayuda es nula. No tenemos ningún tipo de apoyo por ese lado. Ni de espacios, ni dinero en forma de ayudas... nada", explica Jose Vicente.

Las Jornadas de Cómic de Valencia siguen siendo gratuitas gracias al patrocinio privado de la Fundación Divina Pastora y el propio Mercado de Tapineria, "pero a partir de ahí todo surge de recursos propios y nuestro esfuerzo", afirma el presidente de la Asociación Valenciana del Cómic. "Hay que tener en cuenta que nosotros traemos a muchos autores que vienen de fuera de Valencia. Este año tenemos dos invitados internacionales. Traerlos tiene un coste y su estancia también. Pero bueno, mientras podamos hacerlo nosotros..."

Mientras haya fuerzas y recursos, las Jornadas seguirán en Valencia. En esta edición, del 25 al 27 de mayo en el Mercado de Tapineria, tendremos un programa completo. Se presentarán obras como Yo fui guía en el infierno de Gerard Miquel, G auss. El príncipe de los matemáticosde Santi Selvi y Zarzo y Encuentros cercanos de Anabel Colazo. También Refugiados, de Paco Zarco y Vicente Montalbá y Tu futuro empieza aquí, de Mikko e Isaac Rosa entre otras. Se pasará el documental Héroes del tebeo valenciano, que vendrá acompañado de una charla con su director Quico Díaz. Y se celebrarán talleres infantiles, firmas y mesas redondas como la reservada a David Lloyd, una de las más esperadas del evento. Sobran las excusas para volver a vivir el cómic en Valencia.