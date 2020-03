Ximo Puig comparece este jueves en un pleno extraordinario para explicar en las Corts las medidas frente el coronavirus

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha registrado a primera hora en el Parlamento valenciano una petición para que se celebre un pleno extraordinario en el que explicar las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico ante el coronavirus. La Mesa de las Corts ha acordado que se celebre este jueves un pleno extraordinario de carácter informativo y sin votaciones.

Puig ha solicitado comparecer ante los diputados de las Corts Valencianes para dar cuenta de las medidas adoptadas en la autonomía en los últimos días.

El martes por la tarde, el president reunió a su Ejecutivo en una comisión interdepartamental, en la que participó el concejal de Fiestas de Valencia, donde se acordó aplazar las Fallas de València y las fiestas de la Magdalena de Castellón. Todas las decisiones se han adoptado coordinadas con el Ministerio de Sanidad y los expertos.

El Parlamento valenciano ha desconvocado el pleno de esta semana ante la cuarentena voluntaria de los diputados de Vox, que acudieron al acto del sábado en Vistalegre, donde se han detectado varios positivos en coronavirus.

Sanidad asegura que "no existe riesgo" para desarrollar la actividad y se toma la decisión para no impedir los derechos de los parlamentarios de la extrema derecha. El president de las Corts, Enric Morera, insiste en que no hay riesgo sanitario y la medida se toma para no "restar pluralidad" a las decisiones de la cámara ante la ausencia de un grupo parlamentario entero. La actividad del Parlamento autonómico continuará tras el pleno informativo del jueves y a los diputados que permanecen de forma voluntaria en casa se les habilitará el voto telemático.

La oposición critica que la decisión de aplazar las fiestas se tomara el martes a última hora, pese a disponer de los datos antes. Los portavoces de PP y Ciudadanos critican también que el president de las Corts, Enric Morera, ha tomado la decisión sobre la actividad parlamentaria "de forma unilateral" y emplazan al Ejecutivo a reforzar las plazas de personal sanitario.

El Gobierno autónomico anunció la pasada semana que los facultativos movilizados para la campaña de la gripe seguirían trabajando ante el riesgo de coronavirus.

"La sanidad pública es el mejor escudo"

Los partidos de la izquierda del Parlamento autonómico han aplaudido las decisiones de los dirigentes y llaman a la prudencia y solidaridad en la sociedad valenciana. "La sanidad pública es el mejor escudo", ha valorado Naiara Davó, portavoz de Unides Podem.

"Estas Corts no paran, se adaptan a la situación", reivindica Fran Ferri, portavoz de Compromis, que pide actuar siempre de acuerdo a los expertos y aplaude el "potente" sistema de Salud Pública valenciano.

"Son los especialistas los que marcan el ritmo a las instituciones", recalca el portavoz socialista Manolo Mata, que recuerda que la desconvocatoria es "política" puesto que "no es bueno" tlmar decisiones si falta un grupo político. "El coronavirus requiere unidad", reclama.

El pleno de este miércoles se traslada a dentro de 15 días y la sesión de control tendrá algunas variaciones.