La productora de la família Adell Bover, investigada per Competència, amplia el seu empori televisiu a Castelló

El polèmic empori televisiu provincial dels germans Adell Bover, investigat per Competència per presumptament pactar tarifes en un concurs de corresponsalies d'À Punt amb una de les productores lligades al germà de Ximo Puig, ha completat l'adquisició a Marina d'Or de Televisió de Castelló. Amb aquest moviment, avançat per València Plaza, el grup mediàtic provincial es fa amb les llicències per a emetre en tres de les quatre demarcacions de TDT local i fa el salt a la capital de la Plana amb una presència quasi total en el territori.



Els germans Juan i Enrique Adell Bover estan al capdavant de les productores Kriol Produccions SL i Canal Maestrat SL, totes dues radicades a Vinaròs i dedicades a la creació de contingut comunicatiu per a ràdio i televisió. Fins al moment de la compra, segons la pròpia productora, Kriol Produccions gestionava dues demarcacions de TDT a les comarques dels Ports i del Maestrat, sota les marques de Tv Cs Maestrat i Tv Cs Els Ports, amb estudis a Vinaròs i Morella. Canal Maestrat, d'altra banda, estaria també present a la Plana Baixa.



Al febrer del 2016, el Consell va confirmar l'adjudicació de concessions d'explotació de Televisió Digital Terrestre en la demarcació de Castelló a favor de tres concessionàries entre les quals es trobava l'acabada d'adquirir Televisión de Castellón Retransmisones SL. Amb la compra de la cadena, els germans Adell Bover aconsegueixen la tercera llicència i amplien un conglomerat empresarial que durant els últims anys ha multiplicat els beneficis.



Sobre els negocis dels Adell Bover i la seua relació amb el germà del president, Francis Puig, planegen algunes polèmiques arran del fet que À Punt excloguera la proposta de la productora familiar. L'ens públic, a més, va portar el cas davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, en considerar que hi hauria indicis de coordinació entre la proposta d'aquests i la de la productora propietat de Francis Puig, empresa amb la qual se li atribueix una estreta col·laboració laboral i interessos compartits previs.



Tant Kriol com a Canal Maestrat Produccions són també investigades per l'Agència Valenciana Antifrau, després d'haver rebut una denúncia particular sobre un presumpte falsejament de continguts a l'hora de justificar la concessió d'ajudes públiques per a la promoció del valencià, encara que en aquest cas les perquisicions no tenen aspectes de prosperar. En els documents presentats davant l'Agència Antifrau consten factures creuades entre les empreses dels germans Adell Bover i la productora Masmut Produccions, propietat de Francis Puig.