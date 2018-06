Quatre detinguts i tretze investigats per insults racistes i xenòfobs en partits de futbol juvenil de l'Horta Nord

La Guàrdia Civil ha detingut a quatre homes i investigat a altres tretze en la comarca de l'Horta Nord per incitar a l'odi en partits de futbol de juvenils en proferir insults racistes i xenòfobs cap a jugadors en diverses ocasions.

S'ha obert procediments contra aquestes 17 persones per un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques per incitació a l'odi en esdeveniments esportius.

L'operatiu, que ha sigut desenvolupat per la Guàrdia Civil de Massamagrell, es va iniciar a l'abril del passat any, quan es va tenir coneixement de la suspensió d'un partit de futbol de la categoria segona regional juvenil en un municipi de l'Horta Nord com a conseqüència d'insults racistes cap a un dels jugadors.

Aquests fets es van tornar a repetir durant els partits celebrats enguany, que van haver de ser suspesos novament pels insults xenòfobs a certs jugadors d'equips del regional juvenil.

Finalment, es va poder identificar als responsables dels fets i entre el 22 i 25 de maig es va procedir a la detenció de quatre persones i la recerca d'altres tretze, tots ells de nacionalitat espanyola i amb edats compreses entre els 16 i 22 anys.

Les diligències han sigut lliurades en el Jutjat de Guàrdia de Massamagrell, Fiscalia de Menors i Fiscal Delegat Provincial per a la tutela penal de la igualtat i contra la discriminació.