45.000 persones utilitzen cada dia els carrils bici de València que critica la dreta

L’extensió de la xarxa de carrils bici ha sigut, sens dubte, un dels grans protagonistes del debat polític a la ciutat de València tant en el mandat passat com en la recent campanya electoral.

Mentre els partits que han governat (Compromís, PSPV i València en Comú) han coincidit a donar suport a l’ampliació d’itineraris ciclistes que ha impulsat el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, encara que amb alguna topada amb els socialistes per les maneres de gestionar-ho, des de l’oposició tant PP com Ciutadans han focalitzat una gran part de les seues crítiques en aquest aspecte.

De fet, tots dos partits es van comprometre a revertir els carrils bici de Regne de València, el passeig de Russafa, el carrer d’Alacant i les avingudes de Burjassot i de la Constitució, a més de redissenyar el tram de l’anell ciclista dels carrers de Colom i Xàtiva, unes infraestructures ciclistes que tenen una intensitat diària d’ús de 45.823 persones.

No obstant això, les crítiques, centrades en la gestió de Grezzi (Compromís) no han donat massa rèdits polítics a la dreta a tenor dels resultats electorals, ja que tant Compromís com el PSPV han incrementat notablement la seua representació en el consistori, amb un edil més els valencianistes i que han esdevingut amb 10 el partit amb més representació, i dos més en el cas dels socialistes (passa de cinc a set), que és el que més ha crescut en nombre de vots.

Una situació que demostra que no és aquest un aspecte que els ciutadans consideren decisiu a l’hora canviar el seu vot. I és que els números dels carrils bici pel que fa a usuaris, de ben segur de tots els colors polítics, parlen per si sols.

Segons els mapes d’intensitats de l’Ajuntament, l’anell ciclista quasi ha duplicat en dos anys el nombre d’usuaris, ja que ha passat de 18.443 al març del 2017, quan va començar a funcionar, a 36.099 al mes d’abril passat, últimes dades disponibles. Això suposa un increment del 95,7%.

Però a més, els carrils bici més criticats des del PP i Ciutadans també han registrat augments significatius entre març i abril, tenint en compte a més que març és un mes de màxim ús per les Falles i abril de menys per les vacances de Setmana Santa.

Encara així, el del Regne de València va passar de 1.137 usuaris al març a 1.235 a l’abril en el tram més pròxim a la Gran Via (un 8,6% més) i de 1.278 usuaris a 1.354 en el tram més pròxim al llit vell (un 6% més). A més, el del passeig de Russafa va passar de 1.933 a 2.095, fet que suposa un increment del 8,3%.

La resta dels carrils bici assenyalats per l’oposició van registrar descensos lleugers, de l’1% en el cas del del carrer d’Alacant (2.029 usuaris a l’abril), del 2,9% a l’avinguda de Burjassot (712 usuaris) i del 4,5% i 2,2% a l’avinguda de la Constitució (946 usuaris en el tram menys cèntric i 1.353 en el més cèntric).

Nous carrils bici

La xarxa de carrils bici implantada per l’Ajuntament de València en compliment del Pla de Mobilitat Sostenible aprovat l’any 2013 continuarà creixent en el nou mandat amb dos dels seus reptes més destacats: l’execució en les avingudes de Primat Reig i en la Gran Via de Ferran el Catòlic i la de Ramón y Cajal.

En el cas de Primat Reig, el projecte es va aprovar el mes de juliol passat i preveu una inversió de vora 500.000 euros.

La infraestructura serà bidireccional i anirà en la calçada sud des de l’avinguda de la Constitució fins a l’avinguda de Catalunya.

Pel que fa a les Grans Vies, el projecte preveu un carril bici per sentit en la calçada al costat del carril bus. Encara que no estarà segregat físicament amb vorades, l’edil de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, ha assegurat diferents vegades que tindrà una separació clara del carril bus, segurament mitjançant marques pintades en la calçada. El cost serà d’uns 300.000 euros.