PSPV, Compromís i Unides Podem avalen a Alfred Costa com a director d'À Punt

Les Corts Valencianes ratifiquen el nomenament d'Alfred Costa com a nou director de la radiotelevisió pública valenciana. Alfred Costa, fins ara cap d'Emissions d'À Punt, va ser triat pel Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació com a candidat a dirigir els mitjans públics i aquest dimarts ha rebut el suport de PSPV, Unides Podem-EUPV i Compromís, encara que aquest últim grup a contracor.

La coalició valencianista està molesta amb el perfil polític del candidat, regidor del PSPV en la localitat valenciana de Torrent durant tres anys, encara que finalment ha prestat el seu suport per a no trencar la unitat 'botànica'. El nou director de la radiotelevisió pública valenciana s'ha examinat aquest dimarts davant la comissió parlamentària, on ha explicat el seu projecte, acompanyat pel president de la corporació, Enrique Soriano.

En la seua primera intervenció parlamentària, Costa ha reclamat un major pressupost per a l'ens públic, com va fer la seua antecessora, Empar Marco, que es va topar amb la negativa de les Corts Valencianes. El ja director de la cadena pública ha exposat que "amb 55 milions no es pot arribar als objectius de qualitat exigida", que marca la llei i el contracte programa, que marca les línies de la ràdio i la televisió públiques valencianes; una petició que la representant socialista Mercedes Caballero ha esquivat.

Encara que no ha concretat la quantitat -tindrà oportunitat de fer-ho quan la cadena elabore el pressupost-, Costa sí ha exposat algunes de les seues inquietuds. El responsable considera que la cadena pública ha de fer un esforç pressupostari en una campanya de màrqueting per a donar a conéixer els espais que s'emeten, amb objectiu de rendibilitzar les produccions.

"No tenim recursos per a competir en prime time", ha insistit, després de recordar que "À Punt és la sisena cadena pública autonòmica en pressupost, molt per davall de la cinquena, que és Telemadrid i té 80 milions anuals" i la cinquena autonòmica en treballadors per a "cobrir un territori amplíssim" les característiques lingüístiques del qual i geogràfiques fan més car complir amb els requisits de servei públic. “Tenim el personal i les eines perquè tot isca bé. Només necessitem una espenteta”, ha insistit.

Quant a la programació, Costa advoca per "arribar a un públic massiu", essencialment en la franja d'entre les 13 i les 19 hores, on competeixen la resta d'autonòmiques i descarta barallar en excés pel prime time. Per a optimitzar els recursos, proposa blindar el 35% de la graella en producció audiovisual pròpia i incrementar els vincles amb altres autonòmiques a través de FORTA. Per a guanyar audiència, a més d'una campanya de màrqueting, planteja formats de 'infotainment' (informació i entreteniment) i 'feel good tv', uns formats que vincula al públic femení major de 45 anys, basant-se en les dades estadístiques.