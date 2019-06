Ximo Puig promet continuar rescatant les persones i aconseguir un finançament autonòmic just en la nova legislatura

L’acció del nou Govern valencià anirà encaminada a combatre la violència masclista, l’emergència climàtica, les desigualtats socials i a continuar posant al centre de tot el “rescat” de les persones. El candidat socialista a la presidència de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat el projecte d’un govern progressista a tres bandes aquest dimecres en les Corts Valencianes durant la primera part de la sessió d’investidura. Les intervencions dels altres cinc grups parlamentaris tindran lloc dijous, i també la votació final, que, previsiblement, donarà suport a un nou executiu d’esquerres.

La convocatòria del Pacte Valencià contra la Violència Masclista serà la primera mesura de l’executiu del segon Govern del Botànic si progressa la investidura de Ximo Puig. El president en funcions i candidat socialista a la reelecció ha fet aquest anunci en les primeres paraules del discurs d’investidura, una intervenció d’una hora de duració en què ha desenvolupat els sis eixos del segon Acord del Botànic.

“Creixement, igualtat i democràcia” són, segons Puig, els principis que informen el programa que han negociat les tres forces d’esquerres que donen suport al seu Govern: el PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem.

El candidat ha valorat els objectius assolits el 2015 al costat de Compromís i amb el suport parlamentari de Podem, que han format un executiu que ha aconseguit 1.500 milions d’euros en polítiques socials. Hi ha hagut, segons el president, “un canvi de prioritats des del 2015”, a més de la superació de la “hipoteca reputacional”, que vinculava la Comunitat Valenciana a la corrupció dels governs del PP.

L’acord de programa se signarà aquesta vesprada a Alacant. Les comissions de treball enllesteixen els detalls del segon escaló de l’executiu autonòmic mentre es desenvolupa la sessió parlamentària, un document que també haurà d’estar tancat dimecres.

El candidat, l’únic presentat, ha projectat diferents anuncis durant el seu discurs. El morat del moviment feminista i el verd de les reivindicacions ecologistes han pintat una gran part de la intervenció. En matèria de medi ambient, el dirigent socialista demana a les Corts Valencianes que declaren l’”emergència climàtica” en la Comunitat Valenciana, una llei de canvi climàtic i transició ecològica; una norma d’economia circular, una llei de benestar animal, la creació d’un centre de control de la contaminació atmosfèrica i una estratègia de desenvolupament rural sostenible, entre altres. Les mesures de protecció del medi ambient són les més nombroses del discurs de Puig després de les d’igualtat.

Entre les accions encaminades a aconseguir una igualtat efectiva entre tots els actors socials –tant de gènere com pel que fa a la situació econòmica–, el candidat ha anunciat una reforma de la llei de violència contra les dones i ha promés treballar perquè en el torn d’ofici de l’advocacia hi haja més especialistes en violència de gènere. Així mateix, es vol impulsar una llei d’igualtat en l’àmbit laboral contra la bretxa salarial i una estratègia valenciana per a la igualtat del col·lectiu LGTBi. “La diversitat suma”, ha recalcat.

El president valencià, que ha marcat la violència masclista com el problema principal de la societat, ha començat ressaltant l’”estabilitat” que ha exhibit el primer Govern del Botànic, del qual ha destacat també “l’honradesa i el diàleg”. Puig ha fet una defensa de l’autogovern i del sistema autonòmic davant de les veus que defensen una “recentralització. “La descentralització és més eficaç i no més costosa”, ha assegurat. “El centralisme no és intel·ligent”.

Com “una realitat insuportable” ha qualificat l’infrafinançament autonòmic. “Som una comunitat pobra que paga com a rica”, ha denunciat, i ha afegit que recordarà al president del Govern, el també socialista Pedro Sánchez, aquest fet “des del minut zero”.

En matèria d’educació, ha garantit que en acabar la legislatura els xiquets de 2 anys tindran l’escolarització gratuïta a les escoles infantils i que es potenciarà la formació professional per mitjà d’un gran acord.