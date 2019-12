La Federación de Caza de Castilla y León estalla contra Suárez-Quiñones y pide una ley "mucho más contundente"

La Federación de Caza no está contenta con el anteproyecto de ley que presentó el pasado martes la Junta de Castilla y León, que está abierto a información hasta el 17 de enero de 2020. Presentará alegaciones ante esta ley "temerosa, que parece que pide perdón por cazar" para "no perder la oportunidad de blindar la actividad cinegética". "Con esta ley no se va a cazar ni más ni mejor Queremos una ley mucho más contundente, que blinde la actividad cinegética", explica a eldiario.es el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, que promete que presentarán alegaciones.

El representante de los cazadores reconoce que con este anteproyecto se "avanza" en "muchos" aspectos porque la otra ley, de 1996, "estaba muy obsoleta". Sin embargo, lamenta que se siga teniendo "miedo" a elaborar una ley "contundente y clara" para que no sea "torpedeada continuamente por los animalistas y conservacionistas a ultranza".

"Creemos que la ley no debería tener tantos 'podrá ser' o 'podrá hacerse' y sustituirlo por afirmaciones categóricas porque nuestro Medio Rural merece una ley lo más eficaz posible", continúa Iturmendi, que hace unos días envió por un grupo de whatsapp un audio que se ha viralizado entre los usuarios de la caza y los animalistas y que ha llegado a los medios de comunicación. En dicho audio, que ha reconocido Iturmendi que grabó, criticaba el anteproyecto de ley y al consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, a quien llamaba "torpe que no ha hecho nada más que bajarse los pantalones".

"El fondo de esa expresión lo mantengo, pero fue muy desafortunada"

Esta mañana, preguntado por el asunto, el presidente de la Federación de Caza asegura que esa no es una posición oficial y que se trata de una falta de educación formulada de forma coloquial y en otro contexto. "El fondo de esa expresión lo mantengo, pero fue muy desafortunada. No me arrepiento, no me equivoqué, pero hay que tener en cuenta el contexto", señala Iturmendi, que sí pide disculpas al consejero por que sus declaraciones hayan trascendido a los medios de comunicación.

El presidente de la Federación de Caza sí reprocha a Suárez Quiñones que en el pasado mandato no estuviera "a la altura de las circunstancias" después de que la Justicia le tirara una Orden de Caza, un Decreto de Caza (que la Junta ha recurrido ante el Tribunal Supremo) y el Plan de Conservación y Gestión del Lobo (derribada también por el Supremo). Estas decisiones judiciales, que prohibieron la caza hasta que las Cortes aprobó una nueva ley que ahora está en manos del Tribunal Constitucional y que los propios procuradores reconocían como un "parche", cazadores y Junta vivieron momentos "de muchísima tensión y riesgo para la caza".

Preguntado por el anteproyecto de la Ley de Caza, Iturmendi protesta hasta por el nombre elegido por la Junta. "La llaman 'Ley de gestión sostenible de los recursos económicos' en lugar de Ley de Caza, algo que no lo compartimos", expresa el líder de los cazadores que rechaza que se hagan "ascos" a la palabra 'caza' porque "parece que tenemos miedo al concepto de 'caza'".

"Hay que poner en valor el trabajo de la Federación, que es muy importante", sostiene Iturmendi, que pide interesarse por otras regulaciones de la actividad cinegética como las de Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura; autonomías con condiciones "muy favorables" para la caza.

El presidente de la Federación se muestra partidario del control "eficaz y exhaustivo" de las capturas y de proporcionar toda la información que la Consejería considere oportuna, "pero no a través de aplicaciones informáticas o técnicas que se escapan para gran parte de los cazadores, que no saben utilizarlas o no están en edad de aprender". "Que hay aplicaciones, perfecto, pero tiene que haber otros sistemas accesibles para parte del sector. Una aplicación sería muy fácil para los jóvenes, pero para muchos resultaría imposible", explica.