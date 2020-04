Toni Roldán, economista: "Necesitamos una renta básica para este momento: ahora hay que gastar primero y preguntar después"

El economista y ex miembro de Ciudadanos Toni Roldán, que fue portavoz de Economía de ese grupo parlamentario en el Congreso, defiende una renta básica para combatir los estragos sociales de la crisis económica desencadenada por el coronavirus. Roldán, que renegaba de esta medida, cree que este momento extraordinario la justifica, aunque de manera temporal. "Las políticas económicas se tienen que adaptar a los diferentes momentos. Ahora tenemos que cambiar nuestra manera de pensar sobre todo y quienes no sean capaces de hacerlo están haciendo un flaco favor a la comprensión de lo que sucede porque es algo extraordinario".

Su propuesta: una renta básica de mil euros al mes durante tres meses para todas las personas en edad de trabajar y un impuesto el año próximo que permitiera recuperar parte del gasto. Quien no hubiera registrado caída de ingresos tendría que 'devolverla' por completo en ese impuesto y quien sí hubiera sufrido pérdidas, parcialmente o nada en absoluto, la devolvería en función de su situación. Roldán toma como referencia el modelo del economista de Harvard Greg Mankiw para calcular el coste. Inicialmente supondría el 12% del PIB, pero asegura que finalmente quedaría en el 1% una vez cobrado el impuesto. Una especie de "renta básica de pandemia".

Nunca ha sido partidario de una renta básica, ¿por qué ahora sí?

La renta básica universal normalmente tiene tres tipos de problemas: uno, que es muy cara, aunque la acotes un poco; el segundo, es de incentivos, por si desincentiva el empleo; y el tercero, es que quieres concentrar las ayudas en quien más lo necesita y esta renta puede diluir los esfuerzos, la capacidad del estado es limitada. En un escenario normal yo soy más partidario de medidas como los complementos salariales, pero ¿qué ha cambiado? Hay un cambio radical, estamos en un escenario en que las rentas de una parte significativa de la población han pasado a ser cero por el estado de alarma.

El modelo económico anterior es preguntar primero y dar el dinero después, acotar primero y después dar la ayuda, buscar el diseño adecuado y gastar después. Ahora hay que invertir eso, la ayuda se necesita ayer, hay mucha gente viviendo al límite, que no puede pagar las facturas. Hay que gastar primero y preguntar después, esa es mi propuesta. No hay tiempo para hacer todo el procedimiento complejo y burocrático para hacer prestaciones centradas en colectivos. Tardan en implementarse, al menos más tiempo que esta renta, algunos colectivos quedan fuera, y luego hay un problema de información, mucha gente no se entera o no sabe cómo acceder. También tenemos el problema de la informalidad, mucha gente que trabaja fuera del sistema.

¿Cuál es su propuesta entonces?

Esto se solventa con una renta en la que das un pago, mil euros al mes durante tres meses, sin preguntar nada, simplemente a los 38 millones de personas en edad de trabajar en España. Al mismo tiempo, pones un impuesto al año siguiente -porque evidentemente tiene un coste muy alto- para que aquellos que no lo necesitaban, los que no han visto su renta caer durante ese periodo, lo paguen íntegramente, y quien sí haya visto su renta caer no lo pague o lo pague solo parcialmente. Con esa fórmula el coste podría ser solo del 1% del PIB.

Suele haber confusión entre renta básica, renta básica universal, rentas mínimas... De hecho hay colectivos y expertas que llevan años proponiendo sistemas de garantías de ingresos o una renta mínima que simplifique el sistema existente y que no llegaría a todo el mundo, pero sí a las personas por debajo de determinados ingresos. Teniendo en cuenta que Hacienda tiene datos de las contribuciones, ¿no sería deseable ajustar más el diseño de esa prestación y que alcance a quien más lo necesita o a quienes están por debajo de ciertos ingresos anuales?

Sí, sin duda se puede hacer. Mi propuesta trataba de destacar alguna renta temporal y apostar por ella, y después aportar este cálculo hecho por Mankiw que permite hacer este ajuste ex post en lugar de ex ante. Ahora mismo no tenemos demasiado tiempo para hacer quizá cálculos exactos, hagámoslos después. Pero eso no excluye para que efectivamente desde el principio puedas decidir acotar un poco más, y decir que por encima de determinado nivel de renta no se cobra o que la propia gente elija si cobrarla o no sabiendo que después tendrán que pagar el impuesto si superan esa renta. Se puede diseñar de más maneras, mi propuesta tiene la ventaja de la simplicidad.

Su propuesta son mil euros al mes durante un trimestre para las personas en edad de trabajar. Algunas propuestas de renta básica plantean incluir a niñas y niños en estos sistemas. ¿Qué le parece?, ¿sería una forma de paliar la falta de comedores y otros apoyos que las familias con hijos han perdido ahora?

Completamente, de hecho en los escenarios que me plantee en la tabla de excel cuando hice la propuesta había una incluyendo una dotación extra de unos 500 euros para personas con hijo a cargo. Entonces sí habría que acotar por arriba quién la cobra porque saldría muy caro. Pero absolutamente, en un país con la pobreza infantil que tenemos, en el que que quien tenga hijos lo tiene bastante más difícil tendría sentido diseñar una ayuda en la que hubiera un añadido para esos casos.

Y luego hay otra reflexión, aquí cada día que pasa el Gobierno anuncia más medidas, muchas en la buena dirección, pero conforme pasan los días y hay más prestaciones nuevas, este debate se hace más difícil porque se van añadiendo subsidios para distintos colectivos y se va añadiendo agujero al déficit. Habría que pensar cómo cuadran todas estas prestaciones, si son compatibles con esto o no...

Su estimación basada en los cálculos de Mankiw es que en un primer momento el coste de esta renta sería el 12% del PIB, aunque tras cobrar el impuesto quedaría en un 1% del PIB. El paquete actual de medidas supone el 20% del PIB. Aunque a la larga se recuperara el gasto, el Estado tendría que sacar ahora los recursos para afrontar el pago, ¿qué quitamos de ese paquete actual?, ¿cuál sería el coste total teniendo en cuenta que parte de ese paquete se mantendría?

Cuando calculé esto tenía en cuenta que para entonces los subsidios no iban a llegar a muchas personas, como los temporales o como colectivos enteros como las empleadas del hogar, o autónomos. Esos tres colectivos ahora ya se han tocado, aunque aún así hay gente que se queda fuera, hay mucha gente por ejemplo que vive de la informalidad. Una renta de este tipo permitirá sostener mejor y de manera más simple a esa gente. Pero cada vez que se anuncian nuevas coberturas y medidas ad hoc para estos colectivos todo se hace más complicado de implementar.

Y más allá de esta fórmula, precisamente por la precariedad y la informalidad, ¿sería este el momento de repensar el sistema de protección social, que está muy vinculado al empleo y a la cotización social?

En todos los países tenemos que pensar los sistemas de protección que tenemos y probablemente tengamos que ir a sistemas más centrados en el trabajador y no en el puesto de trabajo. Esto probablemente acelera ese proceso. Y luego hay una cuestión intergeneracional: en España tenemos un sistema en el que los jóvenes estamos enormemente desprotegidos, y los mayores, los pensionistas, están mucho mejor protegidos. Hay una reflexión que hacer sobre la regulación laboral o sobre cómo se determinan las ayudas en relación al empleo.

Sobre la rapidez de esta ayuda y teniendo en cuenta que las oficinas del Servicio Público de Empleo y la Seguridad Social están saturadas, ¿no es ingenuo pensar que la renta sería realmente más rápida que los subsidios que ya se están tramitando?, ¿cómo sería su gestión?

Habría que pensar, no se cuál es la fórmula perfecta, se puede hacer a través de transferencia directa, a través de IRPF, aunque eso llegaría más tarde y hay mucha gente que no declara, se puede activar una deducción, o una prestación automática de emergencia...