La patronal del automóvil: "Decir que hay que fomentar la bici o reducir los coches para aumentar aceras no ayuda al sector"

El presidente de la asociación española de fabricantes de autómoviles (ANFAC), José Vicente de los Mozos, ha defendido este martes en un encuentro virtual que España debe ser 'friendly' (amigable) con el sector del coche para su recuperación. "Tenemos que dar a las multinacionales signos de que España es 'friendly' con el automóvil", ha dicho. "Declaraciones como que hay que fomentar la bicicleta o reducir el número de coches para aumentar las aceras no ayudan a ser automóvil 'friendly'".

En las últimas semanas, ciudades españolas y del resto del mundo han reorganizado su espacio para cedérselo a peatones y ciclistas, que en pleno desconfinamiento necesitan salir manteniendo la distancia de seguridad. La vicepresidenta Teresa Ribera se ha posicionado a favor de impulsar la bicicleta como medio de transporte en España y la Dirección General de Tráfico la considera una "buena opción". Pero peatonalizar calles o instalar carriles bici implica quitarle espacio al coche, algo que los fabricantes no ven con buenos ojos.

Al encuentro han acudido el economista José Carlos Díez, el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco y el director de la representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca. Lo ha organizado ANFAC bajo el título "El futuro de la automoción en la era post-COVID-19". Durante sus intervenciones, los cuatro hombres han defendido la importancia del sector en la economía y empleo españoles y la necesidad de planes "de choque" para recuperar cuanto antes la demanda: que la gente compre coches.

"Conocemos las limitaciones presupuestarias. Pero también sabemos que el sector del coche tiene dos ventajas", ha señalado De los Mozos. "Una, es tractor de otros sectores. Y dos, por cada euro que se invierte se recuperan entre 1,5 y 1,8 en concepto de IVA. Se recauda y se fabrica más, con lo cual sacamos a más personas del paro".

Aunque no se ha mencionado explícitamente, la Cadena SER avanzó la semana pasada que el Gobierno prepara un nuevo 'plan Renove' de 400 millones de euros para ayudar a la industria. El sector defiende que subvencionar la compra no solo ayuda a sus empresas, sino también a la renovación del parque de vehículos por otros de menos emisiones. De forma oficial, el Ministerio presidido por Teresa Ribera le ha transmitido su "compromiso y apoyo" para avanzar hacia una "movilidad eficiente y sostenible".

El Ministerio de Industria está de su lado. "Queremos que, en el plan de recuperación europeo que se diseñe, el 10% vaya destinado a la automoción. No es una actuación de lobby, es una actuación nacional", ha dicho el secretario general de Industria y Pyme. "Esta va a ser nuestra batalla a nivel nacional y europeo: medidas de inversión para preservar la industria. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad si estamos viendo que en China el vehículo privado, a nivel sanitario, es un entorno protector?". En este sentido, la publicidad y buenas prácticas de Sanidad también invitan a usar el "vehículo privado" (mencionando el coche y no la bicicleta) para desplazarse.

Tanto el secretario de industria como el presidente de ANFAC han destacado el papel de la automoción durante la crisis y su capacidad de reconversión para fabricar respiradores y otros materiales sanitarios.

"Han dado ejemplo. Contar con una industria de automoción no es simplemente contar con fabricación de coches, sino con capacidad tecnológica de primer nivel. O protegemos nuestra industria y la potencimos, o volveremos a estar al albur en crisis venideras", ha dicho Blanco. "La industria de automoción en España es un milagro", ha concluido De los Mozos. "Necesitamos que el milagro siga en el futuro".