Las mujeres ganan peso en los puestos directivos del Santander: ya representan más del 25%

Existe una barrera invisible que dificulta el acceso de las mujeres a los puestos más relevantes de las organizaciones. Es el llamado

techo de cristal, una metáfora que hace referencia a la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres cuando se trata de promoción y desarrollo laboral, independientemente del desempeño profesional. Y los obstáculos no acaban ahí. Crecen cuando se alcanza la alta dirección: desigualdad salarial, falta de reconocimiento, diferencia en el trato, trabas a la conciliación… Según el estudio Women in Work Index: closing the gender pay gap, elaborado por la CEOE y PwC, no sólo el porcentaje de mujeres decrece en los puestos más altos de las organizaciones, sino que cuanto mayor es el nivel de los salarios, más aumenta la brecha.

Ana Botín describía hace apenas unos meses esta situación: “Los presidentes y los consejeros delegados son hombres. Esto es verdad y se ve en las fotos. Cuando dicen que por qué somos y defendemos el feminismo es porque hace falta que se hable de ello”, señaló durante la última Convención Bancaria celebrada por la Asociación de Bancos de México el pasado mes de marzo. Hace tiempo que la presidenta de Banco Santander

está haciendo valer su influencia en defensa del talento femenino tanto fuera como dentro del banco, donde ha impulsado una profunda revolución cultural que pasa, entre otros muchos aspectos, por garantizar la igualdad efectiva.

Los esfuerzos del grupo financiero para poner fin a la brecha de género comienzan a dar resultados. En 2018, el 20,5% de sus empleadas ocupaban cargos directivos, con una representación del 33% en el consejo de administración. Además, la diferencia en la equidad salarial era del 3%. Ahora las mujeres ya ocupan el 25,4% de los cargos directivos (el compromiso es alcanzar al menos un 30% en 2025) y el 40% del consejo (muy por encima de la media de las compañías del Ibex 35, del 30%). En el caso del consejo asesor internacional, que aporta visión estratégica al grupo, esta cifra se eleva al 50%. Y la balanza continúa inclinándose a favor. También la brecha salarial se ha reducido al 1%, aunque el objetivo es que sea cero.

La llegada de Ana Botín a la presidencia del Santander, en septiembre de 2014, ha roto algunos moldes. No sólo por el hecho de ser la primera mujer al frente del mayor banco español y uno de los más grandes del mundo, sino porque ha asumido el liderazgo en la lucha por la igualdad de género, mostrando públicamente su compromiso con el empoderamiento femenino. En 2018, durante una entrevista en la radio, Botín se declaraba abiertamente feminista, defendía que “las mujeres se merecen más sitio” y se mostraba a favor de la discriminación positiva. Si entonces estas declaraciones resultaron para algunos sorprendentes, ahora son habituales y tanto en sus perfiles en las redes sociales (Linkedin o Twitter) como en sus intervenciones públicas hay constantes referencias a la necesidad de dar a las mujeres el papel que les corresponde en el mundo laboral y en la sociedad. “Para mí el feminismo es apoyar la igualdad de oportunidades. Ni más ni menos”, ha explicado.

Medidas para impulsar el liderazgo femenino

Santander ha puesto en marcha numerosas iniciativas dirigidas a que las mujeres tengan voz propia, mejoren y potencien sus habilidades y ocupen cada vez más puestos en la alta dirección. Dentro del grupo, ha lanzado este año Women In Tech para acercar a las mujeres el mundo STEM (acrónimo inglés que engloba la tecnología, las ciencias, la ingeniería y las matemáticas), donde todavía existen barreras e ideas preconcebidas que frenan el talento femenino. Este programa pone el acento en las mujeres dentro del plan de contrataciones del banco para incorporar profesionales en España con perfil tecnológico.

Además, impulsa en todos los países donde está presente medidas para apoyar el liderazgo femenino y se propone hacerlo en distintos ámbitos como la conciliación, con horarios más compatibles con el equilibrio entre la vida personal y profesional; la maternidad, con la idea de acompañar a la mujer durante el embarazo y de facilitar su reincorporación tras la baja; o la selección, con medidas como promover que en todos los procesos para cubrir una vacante haya, al menos, una mujer entre los candidatos finalistas.

Más allá del propio banco, cuenta con iniciativas para respaldar la igualdad en las empresas, entre las que se incluyen fondos para apoyar a las pymes dirigidas por mujeres y programas de formación, mentoring y networking. Entre ellas, en España, el programa Mujeres con S que, junto a la Fundación Woman Forward, pretende reforzar el liderazgo de las mujeres e incrementar su participación en las esferas de decisión. Un objetivo similar tienen Acelerating You, en Reino Unido, o Banca Woman en Argentina.

También ofrece numerosos programas de becas enfocadas a la innovación y el emprendimiento; prácticas de formación para poner en circulación el talento femenino; o premios a proyectos de alto impacto desarrollados por mujeres. Es el caso del premio Woman Explorer Award, para distinguir y reconocer la participación de la mujer en proyectos de emprendimiento. En voluntariado, empleadas de Banco Santander trabajan con la Fundación Integra en

De Mujer a Mujer para ayudar a las víctimas de la violencia de género a incorporarse al mercado laboral. Otro ejemplo ha sido el lanzamiento del fondo Santander Equality Acciones, el primer fondo de inversión en España que apuesta por la igualdad de género. Además, el banco tiene en marcha distintos proyectos de emprendimiento social a través de microcréditos, entre los que destacan Prospera en Brasil o Tuiio en México. En total, sólo el año pasado Banco Santander apoyó a 250.000 micro-emprendedores, la mayoría de ellos mujeres.

La entidad es una de las 10 empresas líderes del mundo en esta materia, según el Índice de Igualdad de Género Bloomberg 2021, que analiza 11.700 compañías de 45 países.