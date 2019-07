La Universidad le niega al ex rector César Chaparro la condición de profesor emérito

El consejo de gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx) rechazó el pasado jueves en una reunión celebrada en Cáceres las tres solicitudes de otros tantos profesores mayores para continuar trabajando como eméritos, con el hecho llamativo de que entre ellas iba la del ex rector de la institución entre 1991 y 1999, César Chaparro Gómez.

El consejo, al que asistían a esa hora de la tarde tras la comida poco más de una treintena de miembros, la mitad de los que lo componen, rechazó también las solicitudes otro catedrático, Ricardo Luengo, y la del profesor titular Antonio Viudas Camarasa.

La condición de “emeritaje” permite seguir trabajando a los mayores de 70 años como máximo hasta los 76 con unas retribuciones tope según los créditos de 850 euros brutos mensuales, y en este momento son media docena los profesores veteranos que gozan en la UEx de esa prórroga.

Según fuentes universitarias es la primera vez que se niegan en la Comunidad las solicitudes para ser emérito, y resulta todavía más “inconcebible” que se haya hecho con quien fue durante ocho años rector de la institución.

Al consejo de gobierno llegaron informes favorables en el caso de César Chaparro tanto de su departamento universitario como del comité de empresa, pese a lo cual la votación del consejo fue negativa, y en el caso de Antonio Viudas, miembro de la Academia Extremeña de las Artes y las Letras, el comité de empresa estaba a favor, no así su departamento en un informe que ya había motivado por su parte la recusación con éxito de uno de sus componentes.

La UEx, consultada por este diario, no ha respondido aún sobre la celebración de ese consejo y estas votaciones que, en el caso del ex rector, podrían no tener precedente en toda la Universidad española.

Contra la decisión de ese órgano universitario los tres afectados pueden poner un recurso contencioso administrativo.