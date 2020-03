Lo que nos hace humanos

Esta tarde a las ocho, estaré de nuevo aplaudiendo en el balcón. Llorando, emocionado, como miles de personas desde sus casas que demuestran, cada día, que estamos unidos ante esta situación. Que no tenemos miedo, aunque estemos preocupados. Que no estamos solos, aunque nos sintamos solos. Que la solidaridad es más fuerte que el egoísmo. Que damos las gracias a quienes se juegan su vida por nuestras vidas. Que vamos a vencer como sociedad.

Es en las peores crisis cuando todo lo humano sale a la luz: lo peor y lo mejor. La insensatez de quienes deciden escaparse a la casa de la costa, con el riesgo de difundir la enfermedad; el egoísmo de quien roba mascarillas de un hospital; la irresponsabilidad de los que se van a hacer deporte al monte, o a la playa, como si estuviéramos de vacaciones. Pero son los menos. Son muy pocos. Porque la gran mayoría de los españoles están respondiendo de forma ejemplar.

Siento orgullo por mis compatriotas, y también por mis compañeros de eldiario.es. Por cómo están respondiendo ahora que es más necesaria que nunca la información. Desde hace una semana, todos estamos trabajando desde casa. Están siendo días muy intensos y a esa dificultad se suma otra añadida: varias personas de la redacción de Madrid estamos con síntomas asimilables al coronavirus.

Yo soy uno de ellos: tos seca, dolor de cabeza, algo de fiebre… El sábado pasé mi peor momento. Hoy estoy ya bastante mejor. Nada grave; nadie grave tampoco en la redacción.

No me he hecho prueba alguna y no tengo la certeza de que sea otro de los miles de infectados por el coronavirus. Tampoco he querido ir al médico porque sé que mucha gente lo necesita mucho más que yo. No me hace falta tampoco ningún médico ni ninguna prueba para saber qué es lo que tengo que hacer: quedarme en casa y no salir. No correr el riesgo de propagar la enfermedad.

Lo más duro no están siendo los síntomas, que ya están remitiendo. Lo que llevo peor es el aislamiento, sentirme tan lejos de los demás. Uno de los mejores momentos del día está siendo la reunión de las 9:30 con los jefes y jefas de la redacción de eldiario.es. Nos conectamos por videoconferencia para organizar nuestras coberturas. Nos vemos las caras. Es una cita de trabajo pero también nos reímos, bromeamos, y siempre se acaba colando la risa o la voz de algún niño que interrumpe a su padre o a su madre y no le deja trabajar.

Por eso lloro cuando veo este vídeo del personal médico dándonos las gracias por el aplauso cerrado de cada día. O con este otro, de Charo, una anciana que está pasando el encierro sola, en una casa de la que le quieren desahuciar, y a la que todos sus vecinos le cantan desde el patio el 'cumpleaños feliz'.

Supongo que es eso lo que nos hace humanos: la necesidad de relacionarnos, la unión en sociedad, la solidaridad con los demás. Por eso lloro cada día a las ocho, porque ese aplauso nos recuerda que no solo somos individuos, que no estamos solos. Que estamos juntos en esto y, entre todos, lo vamos a superar.

P.D.: Estos días estoy recibiendo muchas cartas de socios y socias, dándonos las gracias por nuestra cobertura informativa, o por la decisión que tomamos hace unos días de abrir nuestra información a todos los lectores, sin importar si pagan o no. No he podido contestar a todos uno a uno, como suelo hacer. Aprovecho estas líneas para responder aquí: gracias a vosotros, a vuestro compromiso. Sin vuestra ayuda, no estaríamos aquí. Un aplauso también para vosotros.