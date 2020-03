La información es un bien de primera necesidad

Desde hoy y hasta que la crisis del coronavirus termine, eldiario.es va a abrir su adelanto para socios y socias a todos los lectores, paguen o no paguen por nuestra información.

Hemos tomado esta decisión porque, en las actuales circunstancias, no nos parece coherente con nuestros valores cerrar nuestras noticias solo para aquellas personas que pagan, aunque sea solo durante esas pocas horas de anticipo que dura nuestro adelanto: desde la noche hasta la mañana siguiente.

Como todos los días, seguiremos enviando por correo electrónico nuestro boletín con los titulares más destacados de nuestra edición de mañana. Y cada noche seguiremos asomando a la portada el adelanto para socios, con esos mismos temas destacados. La única diferencia es que, mientras continúe esta situación tan excepcional, nuestra información será accesible para todos y en todo momento. Sin distinguir entre quienes son socios y quienes no lo son.

Recibir el adelanto es una de las ventajas que tienen los socios y socias sobre quienes nos leen sin pagar. Pero sabemos que ésta no es la principal razón por la que más de 36.000 personas nos apoyan económicamente. Para la mayoría, ser socio o socia de eldiario.es no es una simple transacción comercial. Por eso les llamamos socios y no suscriptores. Porque nos apoyan para que eldiario.es pueda existir y sea independiente, no porque esa sea la única manera de leernos.

En eldiario.es creemos que el periodismo es un servicio público, aunque se preste desde empresas privadas. Damos cumplimiento a un derecho constitucional, el derecho a la información. Es un derecho tan importante como la Educación o la Sanidad, especialmente en momentos tan convulsos como los que estamos viviendo. Unos días en los que la información de calidad se convierte en un bien de primera necesidad.

Espero que estéis bien, que vuestras personas más cercanas también lo estén y que el encierro doméstico en el que tantos estamos sea llevadero. En eldiario.es hace ya varios días que todo el equipo está trabajando desde su casa. Están siendo jornadas muy largas y muy duras. Espero que las noticias que te contemos dentro de algunas semanas sean mejores que las que publicamos hoy.