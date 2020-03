Por qué te necesitamos en eldiario.es

En las últimas semanas, hemos organizado varias visitas de socios y socias a la redacción de eldiario.es. Ha sido una experiencia estupenda, que pensamos mantener –si eres socio y quieres visitarnos, puedes apuntarte aquí–.

He aprendido mucho con esas charlas con socios: qué les interesa, qué les preocupa, cómo nos ven… Me ha sorprendido que muchos de los socios no conocen algunas de las cosas más interesantes que hacemos. Como el podcast sobre el caso Cifuentes, un estupendo documental sobre la intrahistoria de esa investigación que, si aún no has escuchado, te recomiendo. O nuestro canal de Telegram. O los especiales que hemos publicado este año sobre el desastre ecológico del Mar Menor, o el dedicado a las mujeres porteadoras de Marruecos, o el que hicimos sobre los países más afectados por la crisis climática.

Casi todos los lectores, cuando entran en la redacción durante estas visitas, se suelen sorprender de cuántos somos ya en la redacción. Nos imagináis más pequeños, pero hemos crecido mucho en estos años, más de lo que la mayoría de vosotros pensáis. Cuando nacimos, en septiembre de 2012, solo éramos doce personas en la redacción. Hoy trabajamos más de cien en eldiario.es y medio centenar más en las ediciones locales asociadas.

Con la ayuda de los socios, en apenas ocho años, hemos levantado un gran diario, independiente, creíble, riguroso, transparente y comprometido. Un periódico que ya es –según los datos del CIS, o el informe mundial del Reuters Institute, entre otros estudios– el diario nativo digital más leído de España; el quinto, si contamos también a las cabeceras históricas del papel.

Pero eldiario.es no es otro periódico más, porque creemos que el periodismo no es tampoco otro negocio más. A diferencia de otros grandes medios de comunicación españoles, no somos propiedad de una gran empresa o un gran banco. Los dueños somos los periodistas que trabajamos aquí, y que fundamos este medio con nuestros ahorros y los de algunos amigos y familiares que nos quisieron apoyar. No tenemos deudas, ni políticas ni financieras. Somos transparentes, y publicamos regularmente nuestras cuentas, con el detalle de los ingresos y gastos, o las condiciones laborales de la redacción. Y hemos crecido gracias a miles y miles de socios. Personas como tú que, gota a gota, nos habéis ayudado a construir un periódico así.

Hoy sois ya 35.600 socios y socias. Mucha gente –no hay otro periódico nativo digital en España con tantos suscriptores–, pero muy pocos, en comparación con el total de nuestros lectores. Cada día entran eldiario.es algo más de un millón de personas y poco más del 3% nos apoyáis.

En los últimos meses, la gran mayoría de los periódicos españoles están empezando a cobrar por sus ediciones digitales, que hasta ahora regalaban. Me alegra que sea así porque todos los periodistas seremos más libres cuanto más comprometidos estén los lectores con el valor de nuestro trabajo.

En eldiario.es siempre hemos defendido que quien paga manda. Que si no pagas por la información no eres el cliente: eres la mercancía. Que sin la independencia económica que aportáis los lectores, es muy difícil mantener la independencia editorial.

Que los lectores vuelvan a pagar por los periódicos, como antes hacían con los diarios impresos, es una buena noticia para todos los periodistas. Pero también tiene su lado malo: el riesgo de la exclusión, de crear un muro de pago que deje fuera a quienes no pueden pagar. Las cuotas que cobramos los diarios no son caras, es mucho más barato de lo que antes costaba el periódico en papel. Pero no todo el mundo se puede permitir pagar, aunque sea solo unos pocos euros al mes.

Cuando fundamos eldiario.es, este asunto era uno de los que más nos preocupaba. No nos parecía coherente con nuestra línea editorial, más aún en plena crisis, dejar fuera a las personas con pocos recursos: a los parados, los estudiantes, los jubilados con pensiones mínimas, las personas dependientes… Por eso apostamos por nuestro modelo de socios, donde no es obligatorio pagar para poder leer. Donde los socios también pagan por todos aquellos que no se lo pueden permitir.

En los próximos meses vamos a renovar nuestro modelo de socios y pediremos a todos los lectores que al menos se planteen pagar por nuestro trabajo. Pero lo haremos manteniendo nuestro compromiso fundacional: que aquellos que no se lo puedan permitir, mantengan su derecho a la información. Es un derecho constitucional, tan importante como el derecho a la Educación o a la Sanidad. Sin periodismo independiente, sin medios libres que fiscalicen el poder, la democracia es un juego amañado, donde la soberanía reside en unas élites, y no en la ciudadanía.

Estamos muy orgullosos por todo lo que hemos construido. Pero eldiario.es aún es un sueño frágil, que necesita el apoyo de sus lectores para poder resistir. Hemos crecido mucho y lo hemos hecho de forma prudente, pero no tenemos red: no hay ningún gran empresario detrás que pueda soportar las pérdidas, si la situación económica se complica aún más. Nos debemos a los socios, a personas como tú, y de ellas dependemos. Porque sin el compromiso de nuestros lectores, no podríamos sostenernos.

No nos asusta la presión del poder y lo demostramos cada día. En los últimos días, por ejemplo, con las informaciones que estamos publicando sobre las cuentas en Suiza del rey emérito. Nuestros periodistas no son más valientes que los de otras redacciones. La diferencia la pones tú. Personas como tú, que con vuestro apoyo económico, compráis nuestra libertad.

Quiero pedirte que te plantees apoyar a eldiario.es. Necesitamos tu apoyo porque, sin la ayuda de sus lectores, este periódico no podría existir.

Hazte socio, hazte socia, de eldiario.es

P. D. Hace unos días, envíe una carta con un texto similar a todos nuestros socios y socias. Si ya eres socio y nos quieres ayudar, te pediría que difundas este artículo y nos ayudas a convencer a más personas. Te necesitamos para mantener el periodismo independiente.