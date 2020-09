4.602 personas tienen coronavirus en Euskadi y a las autoridades no les inquieta "en absoluto" el foco de Miranda de Ebro

Son actualmente 4.602 los casos activos de COVID-19 en Euskadi y 9.889 las personas en cuarentena, según los últimos datos facilitados por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). El coordinador del plan de vigilancia y control de la pandemia, Ignacio Garitano, ha insistido este lunes en que la situación epidemiológica "sigue siendo de estabilidad" e incluso descendente en algunos indicadores -como es el caso del número de ingresos o los contagios entre escolares- y no considera un riesgo que una localidad tan cercana como es Miranda de Ebro (en la provincia de Burgos) se halle confinada desde el fin de semana. "No esperamos un impacto importante. No nos inquieta en absoluto", ha reseñado.

Del total de confinados, 2.724 son escolares de entre 3 y 16 años, el 0,7% del total. 1.471 son vizcaínos, 780 guipuzcoanos y 473 alaveses. De 389 casos entre menores, 140 son de origen escolar y ello ha motivado el aislamiento de 1.397 personas. Osakidetza sigue insistiendo en que "no ha habido ningún impacto" de la vuelta a las aulas en el crecimiento de casos y, de hecho, después de tres semanas hay un ligero descenso en la tasa de jóvenes infectados. Eran 159 positivos hasta los 19 años por cada 100.000 habitantes en la semana previa al inicio del curso 2020/2021 y ahora la tasa es de 134.

Por otro lado, Garitano ha querido dejar claro que la letalidad entre los menores es del 0%. Osakidetza ha "actualizado" su informe de fallecimientos de la pasada semana en el que constaba un deceso en el tramo de edad de 0 a 9 años. En un inicio se explicó que había muerto "con" coronavirus y no "por" coronavirus, ya que tenía otras patologías, pero ahora se indica que se trató de un "falso positivo". Salud ha adelantado también que, desde este martes, se modificará el sistema de recuento de los pacientes en UCI. Al parecer, ahora se eliminaban de la estadística no sólo los fallecidos o las altas, sino quienes daban negativo en la PCR aunque siguieran ingresados por las secuelas de la COVID-19.