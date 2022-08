El alcalde de Donostia fía el futuro de las corridas de toros a la asistencia de público y su viabilidad legal

El alcalde de Donostia, Eneko Goia (PNV), ha reiterado este miércoles que las corridas de toros en la actualidad es una actividad legal, y que su futuro en la ciudad dependerá de la asistencia de público y su viabilidad. Además, ha insistido en recuperar el debate de la implantación de una tasa turística en la capital guipuzcoana tras los dos años de paréntesis por la pandemia. En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Goia ha afirmado que el futuro de la feria taurina de Donostia “dependerá de la afición y del marco legal de este tipo de eventos”.

En este sentido, ha recordado que es una actividad promovida por la iniciativa privada, en cuya organización y financiación no participa el Ayuntamiento. “Quien quiera hacerlo, puede, porque a día de hoy es una actividad legal”, ha manifestado. A su juicio, “en este momento y con el actual marco legal, la asistencia y viabilidad serán las que determinen si este tipo de espectáculos van a seguir existiendo en Donostia o, como pasó en Vitoria, deja de existir”.

Se da la circunstancia de que el programa de fiestas de la Semana Grande de Donostia de este 2022, que se están celebrando desde el sábado, no incluye los toros, lo que no ha impedido que se celebren tres corridas en la plaza de toros de Illumbe, los días 13, 14 y 15. El Ayuntamiento alquiló la plaza a los promotores para estos días, pero sin destinar a las corridas de toros ningún tipo de financiación, por lo que consideran que no deben incluirse en el programa festivo. “Es una actividad privada que no tiene que ver con el Ayuntamiento, y por lo tanto no tiene por qué tener ningún reflejo en el programa”, han venido señalando desde el Ayuntamiento de Donostia. El día del inicio de las fiestas, varios cientos de personas se sumaron a la manifestación convocada por Gipuzkoako Plataforma Antitaurina en rechazo de las corridas de toros.

Tasa turística

El regidor donostiarra ha insistido en recuperar, tras dos años de paréntesis por la pandemia, el tema de implantar la tasa turística en la capital guipuzcoana. “Una vez que volvemos a una situación de normalidad, yo creo que el debate vuelve a los términos en los que estaban en el 2019. Desde el punto de vista de la ciudad, que pueda existir una aportación que la ayude a hacer frente a los costes adicionales que representa la actividad turística, es positivo”, ha añadido.

Aunque intuye que en el sector turístico “habrá opiniones no muy favorables” al respecto, considera que “hay recorrido para poder hablar” con ellos de esta cuestión y compartir cómo hacerlo. “A nivel político municipal existe unanimidad sobre esta cuestión”, ha destacado.

Preguntado por si retomará Donostia el apagado de la iluminación de escaparates y fachadas tras las fiestas, en aplicación del plan de ahorro energético del Gobierno de España, Eneko Goia ha recordado que es un decreto de obligado cumplimiento. “Nosotros no vamos a hacer una guerra de esta cuestión. Lo que vamos a hacer es distinguir lo que es la iluminación ornamental y la que es una iluminación necesaria para garantizar la seguridad”, ha indicado. En el caso de la seguridad ha asegurado que no se “escatimará”, pero en lo que se refiere a la iluminación “puramente ornamental”, se cumplirá el decreto. “En la situación en la que estamos es lo que debemos hacer”, ha asegurado.