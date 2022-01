Azkuna Zentroa programa más de 200 actividades y cinco exposiciones para 2022

Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, ha programado más de 200 actividades y cinco exposiciones para 2022, tras recibir en 2021 más de 2 millones de visitantes. Además, 'DendAZ', espacio dedicado a dar visibilidad a artistas y diseñadoras del contexto, promover su trabajo y establecer nuevas conexiones, ha visto crecer sus ventas en más de un 20% en el último año, según informa Europa Press.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el director de Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao, Fernando Pérez, han presentado este miércoles la programación para 2022 de Azkuna Zentroa, que, según han destacado, "avanza en su posicionamiento como centro de sociedad y cultura contemporánea", con una comunidad artística que en 2022 suma más de 180 artistas y creadoras. De 2021, desde el Ayuntamiento y Azkuna Zentroa han destacado que el centro ha continuado transformando, y añadiendo valor a sus proyectos 'Lantegia', 'Laboratorio de Ideas' y la 'Mediateka'. En el caso de 'Mediateka', la Galería se ha convertido en un espacio de conexión del arte contemporáneo con las letras. 'Lantegia' ha consolidado 'BAT Espazioa', que ha acogido varios proyectos expositivos, y ha inaugurado 'Kubo Baltza', un escenario no convencional, pensado para el desarrollo de las diferentes prácticas contemporáneas de las artes en vivo, desde el teatro a la performance, pasando por la danza y las artes del movimiento.

"La cultura en Bilbao mantiene su lema 365 días de cultura, con planes a diario. Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao para 2022 es parte de esa gran programación que tiene la villa, diversa, variada, gratuita en su mayoría y de calidad", ha afirmado el alcalde. El centro ha continuado afianzando sus propuestas contemporáneas a través de las artes visuales, las artes en vivo, el cine y los audiovisuales y la literatura, y con la sociedad y las culturas digitales como líneas transversales a toda la programación. "A través de diferentes extensiones y formatos, desde exposiciones a conciertos, desde las artes en vivo a las letras, desde grandes encuentros a espacios más íntimos para la reflexión y el debate, desde 'Lantegia' a 'Az Irratia', desde 'DendAZ' a la 'Mediateka'. Con la mediación y la educación como unos de los principales ejes transversales", ha explicado el director del centro, Fernando Pérez, para destacar que Azkuna Zentroa pondrá en marcha en octubre de 2022, junto a la UPV/EHU, el máster en práctica y teoría en artes y cultura contemporánea.

En 2022 la línea de artes visuales del centro se verá reforzada con un total de 5 exposiciones. Además, 'AZ' ha programado más de 200 actividades de diferentes extensiones y formatos con las personas artistas en el centro de la programación. "Una voz para Erauso. Epílogo para un tiempo trans", producida por Azkuna Zentroa con el colectivo artístico Cabello/Carceller (Helena Cabello y Ana Carceller), y comisariada por el filósofo, comisario de arte y escritor Paul B. Preciado abrirá la temporada en la sala de exposiciones el día 11 de marzo. Le seguirá "Somewhere from here to heaven", una exposición audiovisual que dibuja una constelación de cineastas de diferentes generaciones inspiradas por el universo de Bruce Baillie, el cineasta "esencial" de los años 60 y 70 que murió recientemente, en el 2020.

En 'BAT Espazioa', Sahatsa Jauregi presenta "Aizkora", el resultado de la investigación desarrollada por la artista en el centro, en el marco de 'Babestu', programa de apoyo a la creación. En este mismo espacio se presenta "Arquitecturas prematuras", de Isidoro Valcárcel Medina, en colaboración con el MUSAC, mientras que en galería 'Mediateka' se presenta el proyecto educativo en torno a la propuesta "Ciencia Fricción. Vida entre especies compañeras", comisariada por la comisaria, crítica e investigadora cultural María Ptqk, procedente del CCCB, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

En la línea de programación de artes en vivo, continua "EszenAZ", la temporada de artes escénicas del centro. Solo en el primer trimestre Azkuna Zentroa propone, el 5 de febrero, la performance de Julián Pacomio que presenta "Apocalipsis entre amigos o el día simplemente", realizada en el marco del proyecto "Talud mediodía", comisariado por Javier Arbizu en el marco del programa Komisario Berriak, y el 24 de febrero, la compañía Sleepwalk Collective presentará "Swimming Pools", su último proyecto creativo.

En el mes de mayo, Societat Doctor Alonso, colectivo residente en Azkuna Zentroa durante 2021, presentará "Hammamturgia", su último proyecto escénico, que reflexiona sobre la "hammamturgia", entendido como lo otro de la dramaturgia. La música experimental continua con su espacio en la programación de Azkuna Zentroa a través del programa "Hotsetan" que arranca el 27 de enero con Ainara LeGardon y Marja Ahti.

LIEBRE, el grupo formado por los artistas sonoros Wade Matthews, Paloma Carrasco y Javier Pedreira, junto con el músico Alejandro Mingot, interpretando la pieza For Stella (1961) del compositor inglés Cornelius Cardew, conforman el cartel del concierto de música experimental que tiene lugar en febrero. El artista sonoro, investigador independiente y programador Oscar Martín 'Noish', presentará en marzo su proyecto "Meta Music Machines", y en mayo Judy (Iker Apodaka) y JZ Zazie conformarán el cartel del concierto de música experimental. La temporada de "Hotsetan", programa de música experimental de Azkuna Zentroa, terminará en junio con el concierto de las bandas Al Karpenter y Orbain Unit.

La programación de la Zinemateka arranca en 2022 con un ciclo monográfico dedicado a Icíar Bollaín, al que seguirá una selección de películas dirigidas por cineastas mujeres, cuyos primeros largometrajes les han valido el reconocimiento de público y del jurado en los festivales más destacados. Conectando el cine con la educación, este año se pone en marcha "Zinemaz blai - Eskolatik zinemara", un nuevo programa de mediación en colaboración con cines Golem Alhóndiga que enfoca la producción audiovisual como una herramienta para fomentar el pensamiento crítico del público escolar. Además, este año el cine entra de lleno en la sala de exposiciones con la muestra "Somewhere From Here to heaven" que se inaugura en octubre.

Gutun Zuria Bilbao, el Festival Internacional de las Letras, se centrará este año en el mundo de la traducción, no solo en el sistema literario sino como puente entre disciplinas artísticas, y se celebrará del 29 de marzo al 2 de abril. Además, Azkuna Zentroa estrena este año la Residencia Internacional del Cómic, con los artistas Marine des Mazery (Angoulême), Jimmy Beaulieu (Quebec), e Higinia Garay (Azkuna Zentroa), en colaboración entre Azkuna Zentroa, la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de L'image (Angoûleme), y La Maison De La Litterature (Quebec) de apoyo a la creación.

Por otro lado, Azkuna Zentroa sigue evolucionando como espacio y plataforma de encuentro y creación, con nuevos proyectos dentro del programa 'Babestu', de apoyo a la creación, de la mano de artistas como M. Benito Píriz, Tunipanea, Ander Pérez, Macarena Recuerda Sheperd, Balca Ortiga o Victoria Ascaso. Durante 2022 continuarán desarrollando sus proyectos como investigadores asociados Isabel de Naverán, Aimar Arriola y Laida Lertxundi, y Oscar Gómez Mata, Ion Munduate, Miquel Garcia y Elena Aitzkoa como artistas asociados. La cooperativa de artistas Tractora Koop. y Urban Bat trabajan en 2022 en el marco del Programa de Colectivos Residentes.