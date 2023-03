Bizkaia y Bilbao acumulan la mayoría de los pisos a los que se puede aplicar el canon por estar vacíos

Bizkaia y Bilbao acumulan la mayoría de los pisos vacíos a los que se les puede aplicar el canon por estar deshabitados desde hace más de dos años. Es una tasa que supone para los propietarios el pago de 10 euros por metro cuadrado y que se incrementa en 10% más cada año que permanezcan vacías. Según una estadística elaborada por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, se estima que puede haber en Bizkaia 6.707 pisos vacíos frente a los 2.677 en Gipuzkoa y 2.051 en Álava. En cuanto a las capitales, son 978 los pisos en la capital vizcaína a los que se les puede aplicar esta tasa. Le sigue muy de cerca Donostia, con 924, frente a los 752 de Vitoria. No obstante, esta estimación se basa en la extrapolación de una encuesta realizada por el Gobierno vasco y que tiene un importante margen de error que el propio Ejecutivo reconoce por las dificultades de cotejar los datos. De hecho, los pisos vacíos en Bilbao podrían oscilar entre los 569 de mínimo y los 1.387 de máximo; en Donostia entre los 605 y los 1.243; y en la capital alavesa entre 459 y 1.045.

El consejero Iñaki Arriola responde a una pregunta por escrito sobre cómo se reparten por municipios las 11.434 viviendas vacías “gestionables” a las que ya se puede aplicar el canon según la Ley aprobada por el Gobierno vasco, pero que deben implantar y recaudar los ayuntamientos. Esta cifra de 11.434 viviendas vacías está obtenida a partir de una inferencia estadística realizada en la Encuesta sobre el uso de la vivienda que ejecuta cada dos años el Departamento. En la respuesta de Arriola al parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño se indica que durante el año 2021 se inspeccionaron un total de 65.601 viviendas y huecos de uso mixto (local más vivienda). A partir de esa muestra de inmuebles recorridos por los encuestadores, se obtuvo la cifra de 11.434 viviendas, que es una estimación estadística puntual del total poblacional de viviendas gestionables que cumplen la normativa del canon, según la Ley Vasca de Vivienda. Esta estimación tiene un margen de error que puede oscilar entre las entre 10.289 y 12.580 viviendas.

No obstante, el departamento señala que esta Encuesta de uso de la vivienda es “una aproximación a la realidad realizada desde la inferencia estadística, y por el tamaño de la muestra, el alcance territorial del recorrido y la seriedad metodológica de la operación, es, con toda seguridad un buen indicador de las realidades subyacentes que intenta medir”. Sin embargo, reitera que “para la aplicación práctica del canon sobre vivienda deshabitada en los términos reglados en la Ley Vasca de Vivienda y su decreto de desarrollo en esta materia, se requiere en todo caso, y sin excepciones ni atajos, el trabajo administrativo previo de los municipios con las técnicas de investigación y probatorias habituales en el campo del procedimiento administrativo para identificar y declarar en términos concretos las viviendas deshabitadas gestionables”.

“La Estadística de Vivienda informa, pero en ningún caso puede sustituir el trabajo de gestión administrativa que se requiere para declarar las viviendas como deshabitadas, cobrar el canon, previo su registro oficial, e instrumentar y/o impulsar el resto de medidas de fomento y punitivas desarrolladas normativamente para poner en oferta las viviendas deshabitadas en Euskadi”, insisten.

El departamento no ofrece información a nivel municipal para todos los municipios de Euskadi porque, según señala, “al ser una estimación sobre una base muestral no se puede desagregar territorialmente a niveles muy reducidos, ya que cuanto menor es la muestra que se utilice mayor es error de la estimación que se calcula”.

De hecho, señala que en las cifras de las capitales vascas se identificaron únicamente entre 25 y 35 viviendas a las que se les pudiera aplicar el canon de las más de 4.500 viviendas encuestadas en cada municipio, sobre las que luego se realizó la extrapolación. “Por lo que se puede entender fácilmente que en municipios de menor tamaño no va a ser posible alcanzar el mínimo fijado de 20 viviendas encuestadas para poder ofrecer información estadística fiable”. Además de las tres capitales vascas identifica viviendas susceptibles de pago del canon en Barakaldo, 661, y Basauri, 302.

No antes de 2024

De momento, ningún ayuntamiento ha puesto en marcha el cobro de este canon, pese a que está aprobado por decreto del Gobierno vasco desde junio de 2021. En Vitoria ya han anunciado que se aplicará el canon a la vivienda vacía en 2024, según el compromiso cerrado en el acuerdo presupuestario alcanzado por el equipo de Gobierno (PNV-PSE-EE) con Elkarrekin Podemos-IU-Equo. Pese a ser el primer ayuntamiento que ha puesto fecha, la elaboración del censo se encuentra todavía en una fase “muy prematura”. Para ello se cotejará el padrón de viviendas con el consumo de agua y luz para tener datos de habitabilidad. En Bilbao y Donostia no se ha puesto fecha a la aplicación, que en cualquier caso, no será ya hasta pasado 2024 por que no está elaborado el censo.