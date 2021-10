Euskadi autoriza no usar mascarilla al aire libre en los institutos y si hay distancias pero la mantiene en Primaria

Los responsables vascos de Educación y Salud han acordado ya los ajustes en el protocolo contra la COVID-19 en los centros educativos a la luz del final de la emergencia sanitaria y del final del grueso de las restricciones en el ocio, la cultura, la hostelería o el deporte. El principal cambio es que si antes la mascarilla era obligatoria en todo momento, ahora podrá no utilizarse en la ESO o el Bachillerato en los recreos y actividades al aire libre siempre que haya una distancia mínima de 1,5 metros, salvo cuando se esté comiendo o bebiendo o realizando una "actividad física intensa". Los menores de seis están eximidos en todo caso y en Primaria no hay ningún cambio, por lo que se entiende que será necesaria en todo momento.

La redacción precisa de esa norma, hecha pública este viernes, es la que sigue: "En los recreos y actividades al aire libre será obligatorio el uso de la mascarilla siempre que no se respete la distancia interpersonal de 1,5 metros. No será exigible para la ingesta de alimentos y bebidas y cuando se realice actividad física intensa en exteriores". Está dentro del apartado de normas para Secundaria, "tanto obligatoria como posobligatoria". En la práctica, estos cambios sitúan la responsabilidad del cumplimiento de la normativa en los institutos y en los propios aludidos, ya que en las calles concurridas no hay controles de ningún tipo por parte de las autoridades.

En general, se opta ya por 1,2 metros y no por 1,5 metros como distancia de seguridad de referencia, lo que implica mayores aforos en las aulas por la reorganización de espacios. Por etapas, en Infantil no hay cambios apreciables. En Primaria se amplía la burbuja a todo el curso y no solamente a la clase, de modo que en el patio pueden interactuar estudiantes de varias aulas y se facilita la gestión de los turnos y grupos. En Secundaria, la gran novedad es la posibilidad de no usar mascarillas en algunos supuestos.