Euskadi pide "calma y mesura" en el debate sobre el vino y Álava avisa de que no aceptará vetos de La Rioja

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha apelado a la "calma, mesura y al diálogo" tras conocerse el recurso del consejo regulador de la demominación de origen de los vinos de Rioja ante la iniciativa que tramita este Ejecutivo a instancias de un grupo de bodegas alavesas para crear la nueva marca Viñedos de Álava (Arabako Mahastiak), que supondría una ruptura de una región en abarca bodegas de La Rioja, Euskadi y Navarra. Zupiria ha defendido que debería haber "diversidad de opciones" y que cada bodeguero "tuviera la oportunidad de adscribirse a una u otra vía de solución".

En rueda de prensa, Zupiria se ha referido, Zupiria ha indicado que no tienen "información directa" del recurso presentado ni de su contenido o fundamentos jurídicos, por lo que "no resulta fácil tener una opinión al respecto". Sin embargo, ha asegurado que no es voluntad del Gobierno vasco "romper nada" y, por otra parte, ha indicado que se trata de una cuestión que "necesita un debate que debería ser calculado y mesurado".

Por ello, ha hecho una invitación a abordar este debate "con calma y con mesura". Zupiria ha afirmado que el Gobierno vasco es "respetuoso con la voluntad de gestión" que está mostrando cada bodeguero y cada marca de vino. "Estamos escuchando y leyendo reacciones y comentarios de bodegueros y de empresas y estamos constatando los diferentes puntos de vista que existen en el sector", ha añadido. Según ha explicado, se constata "una realidad plural" que, fundamentalmente, se agrupa en torno a tres ejes, uno de ellos que tiene que ver con el 'statu quo' actual de una denominación de origen calificada Rioja, en el que hay "numerosas bodegas y productores de vino que se sienten cómodos". Zupiria ha añadido que hay una "segunda realidad", que es la que tiene que ver con el recurso, y es la iniciativa de una parte del sector bodeguero alavés para constituir una nueva denominación de origen denominada 'Arabako Mahastiak'. El portavoz del Gobierno vasco ha explicado que, como Administración, están obligados a dar trámite a esta petición y elevar al Ministerio de Agricultura, que es "el que debe dar el siguiente paso administrativo".

Zupiria ha precisado que existe una "tercera posición" intermedia que es la que plantea, "no la ruptura de la Denominación de Origen calificada Rioja", sino "un cambio en su organización y funcionamiento" que permita subdenominaciones "más precisas". "En este caso, se trataría de que existiera una subdenominación o una denominación dentro de la DOC de Rioja que hiciera referencia a Rioja Alavasa", ha indicado el portavoz, que ha precisado que ello exigiría un cambio de la Ley del Vino por ser una denominación calificada. Por lo ello, ha asegurado que "cualquiera de las soluciones" exige que haya "un diálogo amplio" entre todos los agentes del sector y se vayan "encontrando la soluciones mejores". "Lo que sí parece claro es que debería haber una diversidad de opciones y que fuera cada bodeguero quien tuviera la oportunidad de adscribirse a una u otra vía de solución", ha concluido.

Más duro ha sido el diputado general de Álava, Ramiro González, quien ha advertido de que seguirá trabajando para atender a las demandas de las bodegas y agricultores de Rioja Alavesa que apuesta por la "diferenciación" y por la calidad, "digan lo que digan al otro lado del Ebro" y sin aceptar "vetos" del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja ni del Gobierno de esa comunidad autónoma.

A su juicio, es "muy buena noticia" el hecho de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, haya aceptado abrir una "vía de diálogo" en torno a la posibilidad de crear una marca de vinos específica de Rioja Alavesa dentro de la DOC Rioja y sin romper este sello genérico. El diputado general de Álava ha subrayado que "todo el mundo del vino coincide" en que es necesario avanzar hacia la "diferenciación", y ha precisado que lo que se plantea en iniciativas como la presentada por el PNV en torno a este asunto -que luego fue retirada por este partido para abrir una vía de diálogo entre todos los agentes implicados- no implica, en ningún caso, una disgregación del sello DOC Rioja.

González ha explicado que se ha reunido en "infinidad" de ocasiones con los agentes del sector vitivinícola de Rioja Alavesa, y que en todos esos encuentros le han trasladado que hay que lograr una "diferenciación" de los vinos de esta comarca integrados en la DOC Rioja. El máximo responsable del Gobierno foral ha indicado que la DOC Rioja es una marca en la que se recogen modelos de negocio y vinos "muy diversos", y que "muchos" de esos modelos, especialmente el de Rioja Alavesa, "no están suficientemente representados" en el reglamento del consejo regulador de Rioja.

Los productores afectados por esta situación "llevan tiempo pidiendo cambios", según ha indicado González, que ha lamentado que desde este órgano "siempre se les ha cerrado la puerta". "En nombre de la unidad no se puede dar la espalda a la legítima aspiración de un amplio número de agricultores y operadores de regular las facultades de gestión y control, de forma desconcentrada pero sin romper la DOC Rioja", ha manifestado. El diputado general ha afirmado que "de nada sirve" que en las etiquetas de los vinos de esta denominación de origen se permita indicar el nombre del municipio en el que se encuentra la bodega que produce ese producto si luego la promoción sobre sigue siendo "genérica". Además, ha subrayado la necesidad de que se permita la "diferenciación" de quienes apuestan por "la calidad y la excelencia", dado que dentro de Rioja "se pueden encontrar reservas por menos de cuatro euros y crianzas por menos de dos euros y medio".

González ha reiterado que lo que se plantea no es una propuesta "rupturista" ni destinada a "desmantelar" el consejo regulador, sino avanzar hacia "un modelo de éxito que se propone en muchos lugares del mundo". El diputado general de Álava ha explicado que para poder hacer lo que demanda una parte importante de los operadores de Rioja Alavesa es necesario modificar la ley, y ha mostrado su intención de trabajar por el consenso entre viticultores y administraciones para poder acordar una reforma legislativa de este tipo.

Por ese motivo, y en referencia al rechazo que ha suscitado la propuesta de diferenciación de Rioja Alavesa en distintos sectores políticos y administrativos, ha lamentado que "no se entiende que a una oferta de diálogo se responda cerrando la puerta al debate". González ha advertido de que, "digan lo que digan al otro lado del Ebro", la Diputación Foral seguirá trabajando para dar respuestas a las demandas de "diferenciación" y a la apuesta por la "calidad" de las bodegas de Rioja Alavesa. El diputado general ha afirmado que explorará "todas las vías de diálogo y acuerdo", aunque "sin aceptar vetos de nadie, ni de consejos reguladores ni de comunidades vecinas". "Es nuestra obligación atender a la demanda de la comarca, que cree necesario cambiar las cosas y que apuesta por la calidad", ha subrayado, tras lo que ha precisado que para lograr estos objetivos es necesario permitir un cierto grado de "diferenciación" dentro del sello Rioja.