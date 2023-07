Euskadi, única comunidad que sigue vetando a los perros en la playa: “No hay interés en cambiar la normativa”

Euskadi es la única comunidad autónoma que no cuenta con playas ni zonas específicas para perros. En la mayoría de las más de 30 playas que hay en el territorio, los perros solo pueden acceder en temporada no estival, es decir, los meses que van desde finales de septiembre hasta finales de mayo y, en algunas pocas, durante el verano en un horario específico entre las 21.00 y las 06.00 horas. Las multas por desobedecer estas normas oscilan entre los 300 y 1500 euros.

'Ciencia fricción', la exposición que imagina un mundo en el que animales y humanos tienen los mismos derechos

Más

Desde el Departamento de Turismo del Gobierno vasco son conscientes de que las personas con perro son un “segmento muy importante de la población, que está en crecimiento”, pero reconocen que la norma que impide que los perros puedan acceder a las playas es competencia municipal, por lo que son los ayuntamientos los que deberán decidir si quieren cambiar o no la norma.

“Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo apostamos por el turismo con mascotas, que es uno más de los productos turísticos que promocionamos en Euskadi, fomentando la diversidad de la oferta, lo que contribuye a la desestacionalización, el movimiento por todo el territorio y el alargamiento de la estancia. La normativa que afecta a las playas es de competencia municipal y corresponde a los ayuntamientos establecer en sus ordenanzas del uso y horarios de las mismas, según las necesidades de cada municipio. Desde el Gobierno vasco seguimos trabajando para sensibilizar y hablar con los ayuntamientos para enriquecer la oferta turística, tanto la relacionada con el turismo de mascotas, como con otros productos turísticos como el turismo familiar, el turismo Industrial, el cicloturismo, el ecoturismo y el turismo gastronómico, entre otros”, informan desde el Departamento a este periódico.

Debido al auge que tiene el turismo con mascota, desde el Departamento de Turismo en 2018 editaron la guía 'Euskadi con perros' y crearon una web específica. “A partir de ahí hemos ido actualizando la información y publicando guías específicas de las tres capitales vascas. En dichas guías proponemos diferentes planes, rutas y actividades para realizar con nuestras mascotas cuando estamos visitando Euskadi, para hacer de nuestro destino un espacio atractivo y con una oferta variada tanto para los humanos como para sus mascotas”, indican.

Sonia Brena, presidenta de la Asociación Protectora de Animales SOS Bilbao, reconoce que es “extraño” que por una parte desde el Gobierno vasco se promocione viajar por Euskadi con animales en verano y por el otro “no se haga nada para que puedan entrar en las playas”. “No se entiende muy bien y es lamentable. Entendemos que no se puede habilitar una zona para perros en todas las playas de Euskadi por las características de las mismas, pero es incomprensible que no se habilite ningún espacio en ninguna de ellas. No hay interés en hacerlo ni en cambiar la normativa por parte de las instituciones”, explica Brena a elDiario.es/Euskadi.

Según detalla, desde las instituciones, “deberían avanzar en entender que las personas que viven con sus perros no los ven como una simple mascota, porque para ellos se trata de una relación afectiva importante”. “Las instituciones se llenan la boca hablando de que velan por el bienestar de sus ciudadanos, pero en este caso pueden garantizar el bienestar de las personas con animales sin perjudicar a nadie y no lo hacen. Habilitar espacios en algunas playas significa ampliar derechos a la ciudadanía, concretamente a esa parte de la ciudadanía que quiere compartir su ocio con los animales”, sentencia.

Horarios sin perros y playas sin vigilancia

Este periódico se ha puesto en contacto con los ayuntamientos de Donostia y Zarautz en Gipuzkoa y Gorliz en Bizkaia, municipios con algunas de las playas más extensas de Euskadi, pero todos se han limitado a dar información sobre los horarios disponibles para el acceso de los perros, sin especificar las razones por las que no admiten la libre entrada de perros en sus playas.

Desde el Ayuntamiento de Zarautz explican que en su ordenanza de playas queda recogido que desde el 12 de octubre hasta Semana Santa los perros pueden estar en la playa. No obstante, en la época de verano, es decir, desde Semana Santa hasta el 12 de octubre, tan solo pueden hacerlo de 21:00 a 6:00 horas.

Las tres playas de Donostia, La Concha, Zurriola y Ondarreta, no admiten perros dentro de ningún horario en verano, es decir, el veto es absoluto desde el 31 de mayo hasta el 1 de octubre. Además, los perros no pueden acceder a la Isla de Santa Clara en ninguna época del año.

Tampoco cuenta con horario para perros durante el verano la playa de Gorliz, se que encuentra unida a la de Plentzia. En ella “se permite la presencia de animales caninos fuera de la temporada de baño o estival siempre y cuando las personas usuarias respeten la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales”. Según la Ordenanza municipal, la temporada estival empieza el 1 de junio y termina el 30 de septiembre.

Muchas de las personas con perro optan por acudir a playas sin vigilancia ni socorrista, que en su mayoría se trata de calas pequeñas y, en muchos casos nudistas, como la playa los Frailes, en Hondarribia, que cuenta con 60 metros de longitud, la playa Algorri, en Zumaia con 160 metros de playa formada por piedra y roca o la playa de Kanala, ubicada en el municipio vizcaíno de Gautegiz-Arteaga, en la margen derecha de la ría de Gernika. Sin embargo, se trata de playas pequeñas, de piedra, sin servicios ni limpieza y en muchas ocasiones con fuerte oleaje y rocas que dificultan el baño.